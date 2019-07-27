Війна проти України не припиниться – колишній радник Путіна

Російський президент Володимир Путін не збирається припиняти війну в Україні і повертати їй кордон окупованого Донбасу.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів його колишній помічник і економіст Андрій Ілларіонов. На його думку, конфлікт з Україною вигідний Кремлю для зміцнення влади всередині держави і контролю над олігархами та їхніми капіталами.

"Путін не збирається припиняти війну в Україні з кількох причин. Росіянам він розповідає, нібито вони невинні овечки, яких покарали ні за що, а Захід зробив багато помилок. І поки він їх не виправить, невинна Росія нічого не робитиме. Ось російська делегація повернулася в ПАРЄ, незважаючи на те, що Кремль продовжує вести агресію проти України, а Крим, як і раніше їй не повернуто", – вважає він.

Анексія Криму ИноСМИ

За словами Ілларіонова, історія з поверненням Росії в ПАРЄ дозволяє Путіну заявити, що "Європа починає виправляти свої помилки. Значить, санкції теж скоро скасують, просто потрібно ще трохи почекати. Зате ми у відповідь змінювати нічого не будемо".

"З іншого боку наявність дипломатичної напівізоляції дозволяє йому підтримувати жорстку дисципліну в російській системі влади. Кілька мільйонів людей, які працюють в держапараті і силових структурах, не можуть виїхати за кордон. Для Путіна це величезний інструмент контролю над ними", – впевнений Ілларіонов.

На його думку, західні санкції, які ввели як відповідь на агресію Росії в Україні, змусили багатьох крупних бізнесменів прийняти принципові рішення для себе – або виводити кошти за межі Росії і перебазуватися на Захід. Або ж виводити кошти із Заходу і повертатися в Росію.

"Ті, хто був змушений перебратися назад, стали більш залежними від Путіна. Західні санкції не перетворили їх в антипутінських революціонерів. А навіть зміцнили путінський режим, давши йому покірність і підтримку з боку частини великих бізнесменів", – підсумував економіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, санкції проти Росії продовжили. Обмеження на російські капітали наклав Конгрес США – за втручання Росії в американські вибори.

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