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19 лютого • оновлено в 06:21
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Війна не закінчена: Фельгенгауер розшифрував послання Кремля Зеленському

3.6т
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Бій під Золотим, що почався вранці вівторка 18 лютого, – це не наступ на Україну, а політичний тиск Кремля на президента Володимира Зеленського.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав військовий аналітик Павло Фельгенгауер. На його думку, Москві могли не сподобається останні заяви Зеленського щодо закінчення війни на Донбасі і вона показала, хто насправді контролює ситуацію.

Бої під Золотим

Бої під Золотим

"Нинішня сутичка в районі Золотого – досить серйозна, але вона локальна. Це точно не прорив до Кривого Рогу або до Запоріжжя. Це політичний тиск на Київ і на світ в цілому. Кремль показав, що Зеленський не може закінчити війну на Донбасі. Хр*н тобі – закінчена, сказав він. Це не в його силах і не в його можливостях: президент України ситуацію не контролює, щоб він не розповідав про закінчення війни. Об'єктивно це правильно: не можна закінчити війну в такому порядку, якщо не ти сильна сторона", – запевнив аналітик.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами російського політолога Валерія Солов'я, нинішнє військове загострення на Донбасі з боку Росії – це лише слабке попередження Кремля, адресоване президенту України Володимиру Зеленському.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Бій під Золотим Російсько-український конфлікт війна Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу Новини Росії
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
А почему зашыфрованное послание послали Зеленскому а ключ от шыфра дали Пашке Фельгенгауэру?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
здесь всё о шифровке-https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk
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