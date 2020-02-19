Війна не закінчена: Фельгенгауер розшифрував послання Кремля Зеленському

Бій під Золотим, що почався вранці вівторка 18 лютого, – це не наступ на Україну, а політичний тиск Кремля на президента Володимира Зеленського.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав військовий аналітик Павло Фельгенгауер. На його думку, Москві могли не сподобається останні заяви Зеленського щодо закінчення війни на Донбасі і вона показала, хто насправді контролює ситуацію.

Бої під Золотим

"Нинішня сутичка в районі Золотого – досить серйозна, але вона локальна. Це точно не прорив до Кривого Рогу або до Запоріжжя. Це політичний тиск на Київ і на світ в цілому. Кремль показав, що Зеленський не може закінчити війну на Донбасі. Хр*н тобі – закінчена, сказав він. Це не в його силах і не в його можливостях: президент України ситуацію не контролює, щоб він не розповідав про закінчення війни. Об'єктивно це правильно: не можна закінчити війну в такому порядку, якщо не ти сильна сторона", – запевнив аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами російського політолога Валерія Солов'я, нинішнє військове загострення на Донбасі з боку Росії – це лише слабке попередження Кремля, адресоване президенту України Володимиру Зеленському.

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