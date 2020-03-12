Війна закінчується? Орєшкін зробив гучну заяву про Донбас

Активна фаза війни на Донбасі закінчується, між Росією і Україною починається холодний мир.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський політолог Дмитро Орєшкін. За його словами, процес становлення холодного миру може тривати дуже довго і зайняти десятиліття (повний текст блогу читайте тут).

Війна на Донбасі

"Припинення військової фази конфлікту на Донбасі – реальний варіант розвитку подій. З обох сторін сформувалася укріплена лінія розділу. Обстріли тривають, але їх вже набагато менше. Наступний етап – припинення навіть мінімальних обстрілів. Пряма і відкрита війна зупинена, залишається недружнє сусідство з недружніми ударами і провокаціями. Зрештою, і ця фаза завершується, починається холодний мир, і він може тривати дуже довго, десятиліттями. За такою схемою розвиваються практично всі пов'язані конфлікти, чи це Нагірний Карабах, Абхазія, Республіка Північного Кіпру, конфлікти в Азії і Африці", – запевнив Орєшкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку колишнього політв'язня Станіслава Асєєва, Україна програла війну на окупованому Росією Донбасі, цей регіон для неї поки що втрачено.

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