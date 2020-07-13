Війна на Донбасі може тривати нескінченно, – Пономарьов

Ексдепутат Державної думи Ілля Пономарьов заявив, що війна на Донбасі може тривати нескінченно, оскільки поки президент Росії Володимир Путін живий, утримувати ці регіони країна може скільки завгодно.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL, зазначивши, що сама по собі війна не закінчиться. Але в Кремлі "хотіли б якось виплутатися з цієї ситуації".

"Але в Кремлі хотіли б якось виплутатися з цієї ситуації, вони втомлюються від санкцій, які вимотують і викликають глухе ремствування в російській еліті. Так, ігнорувати санкції можна, вони не смертельні, в Росії багато внутрішніх ресурсів, але вирішити проблему все таки хотілося б", – сказав Пономарьов.

За його словами, конфлікт на Донбасі можна вирішити за умови, якщо Україна піде на компроміси, прийнятні для обох сторін.

"Так що, якщо Україна піде на якісь компроміси, які будуть прийнятні для обох сторін, питання з Донбасом вирішити можна. Москва готова йти на "заморожений конфлікт", але не зацікавлена у цьому і готова до розміну", – додав колишній депутат Держдуми РФ.

Як писав OBOZREVATEL раніше, колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов сказав, що в Росії і Україні є сили, які не хочуть миру, тому що для них війна є сенсом і джерелом існування.