Вихід України з Мінських угод стане НП, – Козак

У Росії заявили, що вихід України з Мінських угод буде надзвичайною політичною подією.

Про це в інтерв'ю ТАСС розповів заступник голови адміністрації президента Росії, представник РФ в ТКГ Дмитро Козак.

"Вихід України з Мінських угод для всіх, звичайно, буде надзвичайною подією. Але це буде політичною подією, а не НП природного або техногенного характеру, де потрібен заздалегідь підготовлений детальний план дій з ліквідації наслідків такої НП. З політичної точки зору ми будемо готові до будь-якого розвитку подій", – висловився російський політик.

Також Козак додав, що йому нібито не ясно, які цілі ставить Україну на переговорах в "мінському" і "нормандському" форматах.

"Які кінцеві цілі переслідуються України? На яких умовах, і через які механізми, на думку українських колег, ці завдання можуть бути вирішені? Запевняю вас, що до сих пір, незважаючи на більш ніж п'ятирічні переговори, ні у кого повної ясності з цих питань немає. Що має на увазі президент України під планами "B", "C", ми також не знаємо", – відзначав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Німеччині на зустрічі радників лідерів країн нормандського формату не вдалося домовитися з питання особливого статусу окупованого Донбасу.