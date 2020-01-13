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13 січня • оновлено в 20:48
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"Вигнати демона!" Якутський шаман збирає добровольців для повалення Путіна: відеозвернення

2.2т
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Якутський шаман Олександр Габишев закликав з'явитися добровольців "з усього світу" для нового походу на Кремль.

Шаман записав відеозвернення, в якому розповів, що похід повинен початися в березні. Його мета колишня: "вигнати демона" [президента РФ Володимира Путіна].

"Я – воїн. Я обрав шлях воїна. Це тільки для мене, це мій хрест. Я нікого не закликаю ні до зброї, ні до силових методів. Мирним шляхом, хлопці, йдіть", – сказав Габишев.

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Володимир Путін і шаман Габишев

Володимир Путін і шаман Габишев

оглядач

Як писав OBOZREVATEL, Габишев, який вважає себе шаманом-воїном, почав похід на Москву в березні 2019 року. Влітку він заявив, що метою його шляху є "вигнання" президента Росії Володимира Путіна, якого шаман вважає "породженням темних сил".

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Москва
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
В третий раз дойдет до белых палат... только не кремлевских.))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Ка-к-лы сами этот бред печатают и бьются в экстазе своими чубами об стену.
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Nemo Александр
Nemo Александр
Кристина Стефанова, тебе виднее. Я не ценитель его творчества.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Nemo Александр, якутский скульптор изваял статую какла-бaндерлога - крысу из навоза
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Надо ещё пригласить ка-к-лов сартирных, вместе они навозная сила.
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коршун федот
коршун федот
Драго Кувалда, Сартирны это ты, мок.к.ша, ибо живешь в паРРР.РРаше. а па.РРаша-это мировой сортир. Значит ты, уб.лю.док - и есть сартирное чмо.. Навознаясила - это твои соридичи, которые ничего не умеют, ничего не изобрели, но вот снавоза-лепят пЯтухов-похожих натЯбя.
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