"Вигнати демона!" Якутський шаман збирає добровольців для повалення Путіна: відеозвернення

Якутський шаман Олександр Габишев закликав з'явитися добровольців "з усього світу" для нового походу на Кремль.

Шаман записав відеозвернення, в якому розповів, що похід повинен початися в березні. Його мета колишня: "вигнати демона" [президента РФ Володимира Путіна].

"Я – воїн. Я обрав шлях воїна. Це тільки для мене, це мій хрест. Я нікого не закликаю ні до зброї, ні до силових методів. Мирним шляхом, хлопці, йдіть", – сказав Габишев.

Володимир Путін і шаман Габишев оглядач

Як писав OBOZREVATEL, Габишев, який вважає себе шаманом-воїном, почав похід на Москву в березні 2019 року. Влітку він заявив, що метою його шляху є "вигнання" президента Росії Володимира Путіна, якого шаман вважає "породженням темних сил".

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