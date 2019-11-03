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3 листопада • оновлено в 21:18
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"Відзначали з феєрверками": в Росії відзначилися цинічною витівкою після гучного вбивства силовика

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Після гучного вбивства начальника центру протидії екстремізму Інгушетії Ібрагіма Ельджаркіева, в селищі Екажево пройшло велике святкування.

За повідомленнями Telegram-каналу Mash, було видно феєрверки і звучали автоматні черги. Цікаво, що саме в цьому місці живуть члени клану Белхароевих, які є "кровними ворогами" Ельджаркіева.

Відомо, що багато хто вважав впливового силовика Ельджаркіева замовником вбивства Ібрагіма Белхароева, який був лідером клану.

Ібрагім Ельджаркіев

Ібрагім Ельджаркіев

ВВС

Деякі силовики вважали цю сім'ю джерелом радикалізму. У зв'язку з цим виник конфлікт.

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У 2018 році правнук відомого релігійного діяча Батал-Хаджі Белхароева був застрелений. Після цього сім'я намагалася помститися. Зокрема, в січні на Ельджаркіева було скоєно замах, але він тоді вижив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 листопада, в Москві по вулиці Академіка Анохіна сталася стрілянина, в результаті якої загинуло двоє осіб. Загиблими виявилися голова інгушського центру "Є" Ібрагім Ельджаркіев і його брат Ахмед.

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Місце
Росія
Теги
вбивство стрілянина
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