"Відзначали з феєрверками": в Росії відзначилися цинічною витівкою після гучного вбивства силовика

Після гучного вбивства начальника центру протидії екстремізму Інгушетії Ібрагіма Ельджаркіева, в селищі Екажево пройшло велике святкування.

За повідомленнями Telegram-каналу Mash, було видно феєрверки і звучали автоматні черги. Цікаво, що саме в цьому місці живуть члени клану Белхароевих, які є "кровними ворогами" Ельджаркіева.

Відомо, що багато хто вважав впливового силовика Ельджаркіева замовником вбивства Ібрагіма Белхароева, який був лідером клану.

Ібрагім Ельджаркіев ВВС

Деякі силовики вважали цю сім'ю джерелом радикалізму. У зв'язку з цим виник конфлікт.

У 2018 році правнук відомого релігійного діяча Батал-Хаджі Белхароева був застрелений. Після цього сім'я намагалася помститися. Зокрема, в січні на Ельджаркіева було скоєно замах, але він тоді вижив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 листопада, в Москві по вулиці Академіка Анохіна сталася стрілянина, в результаті якої загинуло двоє осіб. Загиблими виявилися голова інгушського центру "Є" Ібрагім Ельджаркіев і його брат Ахмед.

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