"Відвезли в ліс і знущалися": росіяни вирішили прихистити зрадника України

Українець Іван Гончаров, який допомагав терористам "ДНР" і був засуджений до 14 років в'язниці, намагається отримати громадянство Росії.

Про це повідомила пропагандистка Маргарита Симоньян у Telegram-каналі, нагадавши, що він є уродженцем Вінницької області і за часів Євромайдану вступив до лав так званого "антимайдану".

"Коли почалася війна на Донбасі, Іван допомагав "ДНР", розповідав їм про рух ЗСУ. У 2015-му році до Івана прийшли з СБУ. Хлопця відвезли в ліс, де били і знущалися, поки він не втратив свідомість. Потім було звинувачення в державній зраді і пособництві тероризму, знову побої, переїзди з одного СІЗО в інше і вирок: винен, 14 років в'язниці", — розповіла пропагандистка.

За її словами, пізніше хлопця обміняли на українських військовополонених у "ДНР" і він переїхав до родичів у Білгородську область. Пропагандистка допомагає йому отримати громадянство РФ, відправивши запит в МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 93-річний українець, який вбивав своїх співгромадян, випросив російський паспорт.

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