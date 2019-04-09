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"Відвезли в ліс і знущалися": росіяни вирішили прихистити зрадника України

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Українець Іван Гончаров, який допомагав терористам "ДНР" і був засуджений до 14 років в'язниці, намагається отримати громадянство Росії.

Про це повідомила пропагандистка Маргарита Симоньян у Telegram-каналі, нагадавши, що він є уродженцем Вінницької області і за часів Євромайдану вступив до лав так званого "антимайдану".

"Коли почалася війна на Донбасі, Іван допомагав "ДНР", розповідав їм про рух ЗСУ. У 2015-му році до Івана прийшли з СБУ. Хлопця відвезли в ліс, де били і знущалися, поки він не втратив свідомість. Потім було звинувачення в державній зраді і пособництві тероризму, знову побої, переїзди з одного СІЗО в інше і вирок: винен, 14 років в'язниці", — розповіла пропагандистка.

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За її словами, пізніше хлопця обміняли на українських військовополонених у "ДНР" і він переїхав до родичів у Білгородську область. Пропагандистка допомагає йому отримати громадянство РФ, відправивши запит в МВС.

"Відвезли в ліс і знущалися": росіяни вирішили прихистити зрадника України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 93-річний українець, який вбивав своїх співгромадян, випросив російський паспорт.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Маргарита Сімон'ян
Місце
Росія
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Нада шоб Бобриха помогла получить росгражданство и переехать на пмж на Казлятню всё быдлоросское цапьё
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Бендеры сволочи...канзли в лесу и пытали....нелюди. то что из за этого выблядка погибали солдаты ВСУ...то что эта тварь притащила войну в дом...то пофиг. Надо было просто ебнуть его и все. Мир бы стал светлей.
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Которого по счету уже? Неудивительно.
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