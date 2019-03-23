Відвезли у психлікарню: у Росії дитина спалила всю сім'ю. Фото з місця НП

У Красноярському краї Росії маленький хлопчик, який страждає психічним розладом, спалив усю сім'ю.

Як повідомляється в Telegram-каналі LifeShot, загинули чотири людини: двоє дорослих і ще двоє дітей.

Хлопчик забіг до хати і хлюпнув у грубку бензин. Дерев'яну споруду миттєво охопило полум'я – усі, хто були всередині, загинули. Сам адитина не постраждала.

Зараз хлопчик знаходиться у місцевій психіатричній лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному із сіл Запорізької області сталася пожежа в приватному будинку, в якому живцем згоріли 29-річний чоловік і двоє хлопчиків 9 і 4 років.

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