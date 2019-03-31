Відрізала вухо через 500 рублів: в Росії мати вчинила звірство над сином

У російському Зеленограді мати відрізала своєму 11-річному синові частину вуха через 500 рублів.

Як повідомляє МК, інцидент стався 27 березня на ділянці одного з приватних будинків в Зеленограді. Близько 15.00 11-річний Андрій (всі імена змінені) повернувся зі школи. Хлопчик зізнався їй, що без дозволу взяв з гаманця, який лежав в туалетній кімнаті, 500 рублів.

Далі, зі слів школяра, його мати дістала з тумбочки коричневий поводок для собак з металевим карабіном на кінці і зі словами "іди сюди, тварюка" почала бити сина.

Потім вона змусила його роздягнутися, вивела у двір, підвела дитину до бойлерної та відрізала йому мочку вуха ножем, який прихопила по дорозі.

МК

Хлопчик зміг самостійно зупинити кровотечу. Він спеціально пішов в школу в шапці, але педагоги все одно помітили рану і повідомили про це правоохоронцям.

Правоохоронці затримали жінку і опитали її сина (дитина зізналася, що мати не перший раз піднімає на нього руку). його відразу ж направили в центр підтримки сім'ї та дитинства, а Ніну заарештували. За даним фактом слідчі порушили кримінальну справу "Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю".

Як з'ясували ЗМІ, жінка фігурує в іншій кримінальній справі, де вона ж відрізала своєму мертвому чоловікові пальці і викинула їх, щоб прикрити середнього сина-вбивцю. Загалом у сім'ї троє дітей.

Справа про вбивство ще розслідується, середній син скоро постане перед судом.

Зі слів сусідів, убитий глава сімейства останнім часом продавав сильнодіючі медичні препарати. Що стосується його дружини, то вона підробляла у ветеринарній клініці.

"У них два джипи, в самому житлі собачий розплідник, був там пару раз - неможливо перебувати, так як все в сечі і фекаліях", - розповіли сусіди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасника шоу "Х-фактор-6" Ярослава Ромашова з міста Борзна на Чернігівщині посадили до в'язниці за вбивство. Він забив до смерті пенсіонера.

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