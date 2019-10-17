Відпросилася з уроку: в Росії учениця наклала на себе руки просто в школі

У російському місті Новосибірськ школярка наклала на себе руки просто під час уроків. Вона вчинила суїцид у туалеті навчального закладу, відпросившись у педагога зі заняття.

Загиблій було 15 років, вона вчилася у 9 класі, пишуть "РИА Новости" з посиланням на джерела в місцевій поліції.

Представник Слідкома РФ по Новосибірській області повідомив, що трегедії трапилася у одній зі шкіл Радянського району. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, але обставин смерті дитини не розкривають.

"Наразі слідчі СК працюють на місці, встановлюються обставини події, вивчаються умови життя неповнолітньої, призначена судово-медична експертиза, за результатами якої буде встановлена причина смерті", – заявили в СК.

Учениця наклала на себе руки в школі Twitter Лента

Як писав OBOZREVATEL, у Шанхаї (Китай) 6 вересня 13-річний українець вистрибнув із вікна квартири в багатоповерхівці. На руці Іван Лю написав, що він – жертва шанхайського освіти. За попередньою інформацією, хлопчик страждав від булінгу в школі.

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