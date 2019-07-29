"Відповість Путін": Ганапольський різко висловився про "отруєння" Навального

Якщо російський опозиціонер Олексій Навальний, у якого почалася сильна алергія в СІЗО, помре, то в цьому будуть звинувачувати президента РФ Володимира Путіна.

Таку думку в ефірі радіостанції "Ехо Москва" висловив український журналіст Матвій Ганапольський. Він закликав берегти здоров'я Навального краще за здоров'я глави РФ, інакше за його смерть доведеться відповідати всім.

Олексій Навальний Ехо Москви

"Олексій Навальний доставлений в лікарню з дивним приступом алергії, хоча в його оточенні кажуть, що ніякої алергії у нього ніколи не було. На 50 відсотків є впевненість, що його могли отруїти. Мовляв, це просто алергія, взяв і помер. Ну що робити? Але якщо Навальний загнеться, навіть якщо в нього вдарить блискавка, то це буде блискавка Путіна. І особисто Путін, як і у випадку з вбивством Нємцова, завжди буде в цьому винен. Ніхто інший, не якийсь там генерал ФСБ, ні якась там прибиральниця, яка погано прибрала в СІЗО. Це буде чергове вбивство, яке скоїв російський президент", – впевнений Ганапольський.

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Журналіст закликали російську владу "не шукати пригод на свою жопу і берегти здоров'я Навального не гірше, ніж вони бережуть здоров'я Путіна". В іншому випадку доведеться відповідати всій російській владі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі заявили про отруєння Навального хімічною речовиною, Це може бути схожий випадок, як було із Скрипалями.

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