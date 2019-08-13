Відповідь СБУ: Росія оголосила персоною нон грата українського дипломата

Росія оголосила персоною нон грата співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі у відповідь на аналогічні дії Києва проти російського дипломата у Львові.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Росії.

"У відповідь на подібний недружній і невмотивований крок Києва російська сторона була змушена на основі взаємності оголосити персоною нон грата співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі", – йдеться у повідомленні.

Росія оголосила персоною нон грата українського дипломата eadaily.com

Як заявили у відомстві, спецслужби України "влаштували чергову провокацію", нібито безпідставно оголосивши співробітника Генерального консульства Росії у Львові персоною нон грата.

"Необхідних доказів протиправної діяльності, як зазвичай, висунуто не було", – огризнулися в Росії.

Нагадаємо, у Львівській області силами Служби безпеки України було викрито місцевого жителя, який збирав розвіддані для спецслужб Російської Федерації і передавав їх російському розвіднику під дипломатичним прикриттям. Росіянина оголосили персоною нон грата і вислали з країни в терміновому порядку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ спіймала російського шпигуна-терориста "ДНР", який приїхав у Донецьку область для оформлення внутрішнього і закордонного паспортів.

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