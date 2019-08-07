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Відомий російський дизайнер втік з країни: скандальне відео

2.2т Читати матеріал російською

Відомий дизайнер Артемій Лебедєв заявив, що виїхав з Росії і, можливо, більше не повернеться на батьківщину.

Відповідне відеозвернення він опублікував в мережі. При цьому серед причин Лебедєв назвав війну в Сирії, величезні військові витрати і гонку озброєнь. (Щоб подивитися відео проскролльте до кінця екрану)

"Мені довелося виїхати з Москви! Це рішення далося мені непросто. Ситуація в країні викликає дуже велике занепокоєння і є дуже великий шанс, що я туди навіть більше не зможу повернутися!" – сказав він у відеозверненні.

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Лебедєв поскаржився на ситуацію, яка склалася в Росії.

"Мені важко бачити, як правляча кліка краде наше майбутнє! Вони вкрали наші вибори, вони вкрали наші голоси! Вони позбавляють нас всього, що у нас є, всього найдорожчого і самого цінного! Ви уявляєте, якщо допустити молодих, талановитих і розумних людей у владу, до управління містом і країною, яких приголомшливих нових результатів ми могли б домогтися? Наша країна могла б просто розквітнути!" – заявив дизайнер.

"Ми посварилися з усім світом. Ці люди вкрали всі наші гроші, наші пенсії, вони обклали нас податками. У нас нічого не залишилося", – додав він.

У мережі, проте, скептично поставилися до заяви Лебедєва через його пропутинські погляди.

Відомий російський дизайнер втік з країни: скандальне відео
Відомий російський дизайнер втік з країни: скандальне відео
Відомий російський дизайнер втік з країни: скандальне відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скандально відомий російський артист Олексій Панін, який називав себе "улюбленим актором Путіна", виїхав з РФ.

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Особа
Артемій Лебедєв
Місце
Росія
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Махов Макс
Махов Макс
]{ацапию позорит. За ним касманавтов отправить! Как он мог из лучшего рашисткава рейха сбежать. Мордой в калл окунуть самого фюрера Путена. Бгггггаааа
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