Президент Росії Володимир Путін в найближчі роки не залишить Донбас, але нападати не буде, оскільки в РФ вже немає на це ресурсів.

Такою думкою в інтерв'ю OBOZREVATEL поділився відомий політичний аналітик Дмитро Орєшкін. Водночас підкреслив, що глава країни-агресора із задоволенням продовжить "лякати і провокувати" Україну.

"Це як раз те, що коштує недорого. Підтримувати якусь напруженість, звичайно, буде. Яких-небудь спецслужбістів, можливо, навіть диверсійні групи будуть закидати. Я вже не кажу про ідеологічне опресовування частини населення", – зазначив він.

Орєшкін і Путін

За словами політаналітика, все перераховане вище триватиме з боку Росії, проте прямої військової фази Путін собі дозволити вже не може. Крім цього, ніхто на його місці цього робити теж не буде.

"Якщо Путін спробує щось таке зробити, то природно на Донбас буде поставлено летальну зброю, туди приїдуть добровольці. Та й сама вже Україна може постояти за себе. Воювати Україна буде серйозно, мало не покажеться", – підкреслив Орєшкін.

Водночас додав, що українці для росіян – братський народ, на Донбасі живуть їхні друзі, родичі тощо. І для багатьох воювати з ними – це "братовбивча війна".

"Як би у нас українців не демонізували по телевізору, все-таки російські люди не зовсім ідіоти. Відповідно, війна – це буде самогубство для Путіна. І він це, по-моєму, розуміє", – підсумував Оршкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший заступник голови Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що українська сторона не має наміру виконувати Мінські домовленості, і плану дій щодо врегулювання ситуації на Донбасі в України нібито немає.

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