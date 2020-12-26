Відомий адвокат розповів, завдяки кому Навальний "не залишився овочем"

Якби отруєний ядом "Новачок" російський опозиціонер Олексій Навальний не потрапив на лікування до німецької клініки "Шаріте", то залишився б овочем.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів відомий адвокат і політик Марк Фейгін. За його словами, саме лікування німецьких лікарів, у яких є відповідний досвід, у випадку з Навальним стало вирішальним.

"Те, що льотчики посадили літак в найближчому аеропорту, а лікарі швидкої допомоги вкололи йому протиотруту – це добре. Але все-таки вирішальною була клініка в Німеччині. Своїм одужанням Навальний якраз зобов'язаний німецьким лікарям, у яких є досвід лікування пацієнтів, отруєних "новачком", – підкреслив Фейгін.

На уточнення журналіста, звідки у лікарів швидкої допомоги протиотрута, політик відповів, що як раз у реанімаційних бригад, які чергують в аеропортах, є різні реанімаційні речі. В тому числі й антидот.

"Після того, як літак посадили, подальша ситуація ФСБешниками вже не контролювалася. Вони не змогли під'їхати на машині швидкої допомоги і добити Навального. Це було неможливо. Так само як і не могли наказати літаку летіти в Москву. Льотчики виконували інструкцію. Упала людина, лежить без свідомості, почали сідати в найближчому аеропорту", – підсумував Фейгін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський опозиціонер Олексій Навальний під виглядом помічника екс-глави Федеральної служби безпеки РФ Миколи Патрушева зв'язався по телефону зі своїм ймовірним отруйником – військовим хіміком з інституту криміналістики ФСБ Костянтином Кудрявцевим.