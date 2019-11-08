Відмовився платити: в Росії троє таксистів до смерті забили пасажира

У Нижньому Новгороді (Росія) таксисти до смерті побили пасажира за те, що він відмовився платити за проїзд.

Інцидент трапився 7 листопада на вул. Генерала Штеменка, пише "Газета.ру". У побитті брали участь три водія (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, таксі з пасажиром прибуло за адресою призначення, але після закінчення поїздки чоловік відмовився платити. Таксист натиснув на кнопку SOS, викликаючи своїх колег, після чого почалася бійка.

Момент бійки Скріншот

Від отриманих травм чоловік помер. Інформація про затримання зловмисників з'ясовується.

Як писав OBOZREVATEL, в червні 2019 року в Росії таксист погрожував пасажиру згвалтувати і з'їсти його. Конфлікт стався через незгоду водія з тарифами. Так, сервіс оцінив вартість поїздки в 88 рублів, однак господар авто зажадав 100 рублів. Молодик відмовився доплачувати.

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