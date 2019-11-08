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8 листопада • оновлено в 09:30
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Відмовився платити: в Росії троє таксистів до смерті забили пасажира

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У Нижньому Новгороді (Росія) таксисти до смерті побили пасажира за те, що він відмовився платити за проїзд.

Інцидент трапився 7 листопада на вул. Генерала Штеменка, пише "Газета.ру". У побитті брали участь три водія (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, таксі з пасажиром прибуло за адресою призначення, але після закінчення поїздки чоловік відмовився платити. Таксист натиснув на кнопку SOS, викликаючи своїх колег, після чого почалася бійка.

Момент бійки

Момент бійки

Скріншот

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Від отриманих травм чоловік помер. Інформація про затримання зловмисників з'ясовується.

Як писав OBOZREVATEL, в червні 2019 року в Росії таксист погрожував пасажиру згвалтувати і з'їсти його. Конфлікт стався через незгоду водія з тарифами. Так, сервіс оцінив вартість поїздки в 88 рублів, однак господар авто зажадав 100 рублів. Молодик відмовився доплачувати.

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