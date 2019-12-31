Відмовив двигун: в Росії трапилася нова НП з літаком

В аеропорту Кольцово (Єкатеринбург, Росія ) здійснив екстрену посадку літак "Уральських авіаліній" сполученням Новосибірськ – Москва.

В авіакомпанії заявили, що на борту спрацював індикатор несправності двигуна, передає КР.RU. У зв'язку з цим пілот ухвалив рішення здійснити посадку в найближчому аеропорту.

"Літак успішно приземлився в Кольцово. Всі пасажири цілі та неушкоджені. Зараз для них готується резервний борт, який вилетить о 13:30", – розповіли в "Уральських авіалініях".

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Літак Airlines Inform

Також наголошується, що екстрене приземлення борту ніяк не вплинуло на роботу аеропорту – він приймає і відправляє повітряні судна без обмежень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 грудня в аеропорту Єкатеринбурга (Росія) здійснив аварійну посадку ще один пасажирський літак Airbus А320 авіакомпанії Ural Airlines, який вилетів до окупованого Сімферополя. Льотчик вирішив повернутися в Єкатеринбург через позаштатну ситуацію. Він кружляв над містом, щоб по максимуму використати все паливо. На борту знаходилося 200 пасажирів.

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