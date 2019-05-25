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Дві години кружляв у повітрі: в Росії трапилася нова НП з літаком

7.3тЧитати матеріал російською

У Росії літак авіакомпанії Utair дві години кружляв у околицях міста Сургут замість того, щоб здійснювати рейс до м. Худжандж у Таджикистані.

Пілот раптово запросив дозволу на аварійну посадку, пише "Говорить Москва".

"Лайнер виробляв паливо перед вимушеною посадкою", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що мова йде про Boeing 737, який вилетів із Сургута. Борт приземлився приблизно о 19:35 за київським часом, одразу після того, як витратив необхідну кількість палива.

Борт кружляв

Борт кружляв

flightradar

Новини
Літак зрешетило: в Росії трапилася нова НП із SSJ-100

Літак

Літак

mash

З'ясувалося, що причиною аварійної посадки є відключення автоматики через кілька хвилин після зльоту. Пілоти керували ним у ручному режимі.

У Слідчому комітеті РФ почали перевірку ПП: слідчі допитують екіпаж, пасажирів і техніків аеропорту Сургута, які допустили виліт лайнера. Також запитані дані про кваліфікацію пілотів.

"Літак набрав висоту, однак в ході польоту спрацював датчик стабілізатора, в зв'язку з цим командиром повітряного судна ухвалено рішення про використання палива і повернення борту в аеропорт вильоту. На борту повітряного судна перебувало 136 пасажирів і 6 членів екіпажу", – відзначили в СК РФ.

Як писав OBOZREVATEL, у травні в Росії трапилася смертельна катастрофа з літаком російського виробництва. Він екстрено повернувся в аеропорт "Шереметьєво", але згорів прямо там. В результаті загинули 41 особа.

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Місце
РосіяСургут
Тег
Новини Росії
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Боинг сломался обычное дело. Автоматика отказала без всяких молний. Хорошо хоть у пилотов хватило ума топливо выработать, а Боинг был старой модели - и на ручном управлении еще нормально летал. Новые на ручном управлении вон падают
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
А ще кацап - не вміє взагалі нічого робити руками! Дай йому скляний фуй - так він і фуй розіб'є, ще й руки поріже! Ось таке воно - кацапське лайно!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Прям пороблено цим дикунам! Кацап - не пілот! Кацап - ідіот! (с)
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