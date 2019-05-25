Дві години кружляв у повітрі: в Росії трапилася нова НП з літаком

У Росії літак авіакомпанії Utair дві години кружляв у околицях міста Сургут замість того, щоб здійснювати рейс до м. Худжандж у Таджикистані.

Пілот раптово запросив дозволу на аварійну посадку, пише "Говорить Москва".

"Лайнер виробляв паливо перед вимушеною посадкою", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що мова йде про Boeing 737, який вилетів із Сургута. Борт приземлився приблизно о 19:35 за київським часом, одразу після того, як витратив необхідну кількість палива.

Борт кружляв flightradar

Літак mash

З'ясувалося, що причиною аварійної посадки є відключення автоматики через кілька хвилин після зльоту. Пілоти керували ним у ручному режимі.

У Слідчому комітеті РФ почали перевірку ПП: слідчі допитують екіпаж, пасажирів і техніків аеропорту Сургута, які допустили виліт лайнера. Також запитані дані про кваліфікацію пілотів.

"Літак набрав висоту, однак в ході польоту спрацював датчик стабілізатора, в зв'язку з цим командиром повітряного судна ухвалено рішення про використання палива і повернення борту в аеропорт вильоту. На борту повітряного судна перебувало 136 пасажирів і 6 членів екіпажу", – відзначили в СК РФ.

Як писав OBOZREVATEL, у травні в Росії трапилася смертельна катастрофа з літаком російського виробництва. Він екстрено повернувся в аеропорт "Шереметьєво", але згорів прямо там. В результаті загинули 41 особа.

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