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12 лютого • оновлено в 10:24
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"Відмінна педагогиня!" Секс-скандал із "вчителькою року" отримав продовження

2.3т
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У Росії зі школи міста Астрахань звільнили вчительку, яку раніше звинуватили в інтимному зв'язку з підлітком – учнем 9 класу.

Про це заявив один зі школярів загальноосвітнього закладу №32 із поглибленим вивченням предметів фізико-математичного профілю, що потрапив у секс-скандал, в коментарях "Лайфу" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Вона відмінна педагогиня, не знаємо, що з нею трапилося", – зазначив хлопець.

"Вчительку року", яка домагалася 9-класника, нібито звільнили

"Вчительку року", яка домагалася 9-класника, нібито звільнили

За його словами, впізнати жінку на відео можна, тільки якщо сильно придивитися. Хоча учень визнає, що в школі ширяться чутки, нібито на кадрах, які бачила майже вся школа, зображена саме вона – їхня вчителька біології Катерина Савінова.

Водночас учня, який став героєм відео, школяр не впізнав, але повідомив, що підліток вчиться в старших класах.

Вчителька Катерина Савінова

Вчителька Катерина Савінова

news-kmv.ru

Як повідомляє Ast-News.ru, мати підлітка стверджує, що учні й працівники цього муніципального бюджетного загальноосвітнього закладу вже декілька днів обговорюють відео, на якому зображений сексуальний контакт саме між її 15-річним сином і 35-річною вчителькою.

Переписка вчительки зі школярем

Переписка вчительки зі школярем

Telegram-канал "КБ"

Зі свого боку слідчий комітет вже перевіряє, хто ж насправді зображений на інтимному відео, яке наробило стільки галасу в Астрахані.

"До перевірки слідством стверджувати що-небудь не можна, але учні розповідають, що 35-річна Катерина Савінова зустрічалася з підлітком. Її нібито зняли в момент взаємних залицянь і шантажували цим відео, вимагаючи гарних оцінок із біології", – пишуть ЗМІ, теж підкреслюючи, що згадана вчителька уже звільнилася.

Вчителька Катерина Савінова

Вчителька Катерина Савінова

newsru.com

Вчителька Катерина Савінова

Вчителька Катерина Савінова

readovka.ru

Також зазначається, що відповідно до її особової справи, Савінова в минулому році стала Учителем року в місті та Астраханській області.

І хоча учні на камеру називають її досвідченою педагогинею, журналісти знайшли на особистому сайті вчительки безліч орфографічних помилок і її девіз: "Живемо один раз, тому треба жити яскраво і цікаво, щоб на старості було що згадати і не соромно внукам розповісти".

Вчителька Катерина Савінова

Вчителька Катерина Савінова

newsru.com

Катерина Савінова отримала звання "Вчителька року"

Катерина Савінова отримала звання "Вчителька року"

Астрахань FM

Крім цього, в мережі давно гуляє фото того самого 15-річного героя-коханця, якого застукали з вчителькою в одному з кабінетів. Його однокласники стверджують, що викладач сама ініціювала ці "стосунки".

Школяр, який перебував в інтимних зв'язках із вчителькою

Школяр, який перебував в інтимних зв'язках із вчителькою

Telegram-канал Lshot

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Автор
Діна Баронова
Місце
Росія Астрахань
Теги
школа секс скандал Новини Росії
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Скрепы не жмут, скоты русские?
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1
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кaцaп Кaцaпыч, https://www.obozrevatel.com/crime/muzh-zaglyadyivalsya-na-detej-no-govoril-chto-mne-pokazalos-podrobnosti-pedofilskogo-skandala-pod-kievom.htm Не смущает???
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0
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кацaп Кацaпыч, https://www.obozrevatel.com/crime/muzh-zaglyadyivalsya-na-detej-no-govoril-chto-mne-pokazalos-podrobnosti-pedofilskogo-skandala-pod-kievom.htm Не смущает????
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0
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaп - потомственный извращенец! (с)
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Дейман Алон
Дейман Алон
Если в Расии-Разии президент-педофил, то почему училка не может быть растлительницей малолетних?!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Дейман Алон, А тебя то в каком детском возрасте изнасиловал Путин, что он стал педофилом???
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