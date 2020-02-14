Відлуння лихих 90-х? У Москві розкопали "братську могилу". Фото 18+

У Москві розкопали останки трьох людей, імовірно убитих під час бандитських розборок в 1990-х роках.

Страшну знахідку виявив екскаваторник Юрій Земляніцин під час будівництва розв'язки, повідомляється в російському Telegram-каналі "112" (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця новини).

У Москві знайшли останки трьох людей 112

Чоловік одразу повідомив у поліцію про знахідку. Правоохоронці виявили поруч з останками кулю.

У Москві знайшли останки трьох людей 112

"У підсумку, з “братської могили” дістали останки 3 осіб. Судячи зі стану кісток, загинули вони дуже давно, швидше за все – в лихі 90-е.Кроме того, поруч із трупами, співробітники поліції виявили кулю. Сумнівів майже не залишилося – це відлуння бандитських розборок того часу", – сказано в повідомленні.

У Москві знайшли останки трьох людей 112

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку лютого в Харкові по вулиці 12 Квітня у районі тракторного заводу (ХТЗ) були виявлені людські останки. Кістки знайшли в районі тролейбусної зупинки.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.