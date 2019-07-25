Відкрилися ворота пекла: в Росії обвалився шматок моста. Фото і відео масштабної НП

У центрі Сочі (Росія) через сильні дощі на мосту обвалилася ділянка федеральної траси Джубга – Сочі.

Надзвичайна подія трапилася в четвер, 25 липня, о 17:30, повідомляє прес-служба Головного управління МНС Росії по Краснодарському краю (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що була зруйнована права смуга руху протяжністю понад 10 метрів через потужний зсув, який перекрив русло річки, що протікає поруч. Це призвело до зміни напрямку потоку, підмиву основи підпірної стіни насипу автодороги і її подальшої деформації.

У Сочі обвалилася частина моста Вести Сочи

У Сочі обвалилася частина моста Вести Сочи

У Сочі обвалилася частина моста Вести Сочи

У Сочі обвалилася частина моста Вести Сочи

Внаслідок цього проїзд по трасі був частково перекритий. У результаті аварії ніхто не постраждав. На місце НП прибули співробітники МНС і ДАІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Санкт-Петербурзі теплохід із пасажирами протаранив набережну.

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