"Відкладено в довгий ящик": експрем'єр Росії вказав на проблему з поверненням Криму

Анексований Росією півострів Крим – це частина України, але вирішення питання в цілому "відкладено в довгий ящик".

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав колишній прем'єр-міністр РФ Михайло Касьянов. За його словами, по Криму, на відміну від Донбасу, були проведені всі конституційні формальні процедури, що і ускладнює проблему.

"Між рішенням проблем Донбасу та вирішенням проблем Криму – дуже велика різниця. Я відразу говорив, що Крим – питання довгої шухляди, він не в поточної порядку. По ньому були проведені всі конституційні формальні процедури, а тепер ще додатково закріплені в ній", – нагадав він.

анексія Криму 24 канал

При це, за його словами, Крим – це Україна, в 2014 році відбулося незаконне відторгнення частини території української держави.

"Я вам, всім вашим ЗМІ тисячу разів говорив, що засуджую те, що я називаю анексією. Це неправомірні дії. Крим – це Україна", – запевнив політик.

Повну версію інтерв'ю з Михайлом Касьяновим читайте в найближчу неділю 31 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайло Касьянов запевнив що президент Росії Володимир Путін не буде займатися питаннями закінчення війни на Донбасі і рішення проблем з Україною як мінімум до осені.