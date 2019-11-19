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20 листопада • оновлено в 01:07
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Виділять 40 млрд: будівельники Кримського моста задумали чергове "будівництво століття"

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Компанія "Інститут Гіпростроймост - Санкт-Петербург" – генеральний проектувальник Кримського моста – має намір скласти новий проєкт із будівництва моста через річку Об у районі Сургута в Росії.

Про це з посиланням на портал державних закупівель, повідомив телеканал "Звезда", наголосивши, що на будівництво збираються виділити приблизно 30-40 млрд рублів.

Відзначається, що цей міст буде другим у Сургутському районі, і може стати частиною федеральної траси Тюмень - Сургут - Новий Уренгой - Надім - Салехард.

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Проєкт нового моста

Проєкт нового моста

ТВ "Звезда"

Перший міст був споруджений за п'ять років і відкритий у 2000 році. Його протяжність – більше двох кілометрів. За словами гурернатора Югри Наталії Комарової, переправа на сьогодні використовується інтенсивніше, ніж передбачали проєктувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гідрогеолог озвучив низку суто природних чинників, що загрожують цілісності Кримського моста, один з яких – грязьовий вулканізм. Експерт запевнив, що потужності такого вулкана може бути досить, щоб його обвалити.

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Автор
Марина Погорілко Марина Погорілко
Місце
Росія
Тег
Кримський міст
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Да в рот их ипать, этих животных! Пошли они нафиг, скоты паРРашные!
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