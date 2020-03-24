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24 березня • оновлено в 17:07
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Відео з Путіним у захисному костюмі висміяли в мережі

17.8т
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У мережі з'явилося відео з президентом Росії Володимиром Путіним у лікарні Комунарки під Москвою, де лікують пацієнтів із коронавірусом.

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На кадрах видно, як глава країни-агресорки одягається в захисний костюм і виділений спеціально йому респіратор. Ролик опублікував на своїй сторінці у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Путін у лікарні Комунарки

Путін у лікарні Комунарки

Скріншот відео

Путін у лікарні Комунарки

Путін у лікарні Комунарки

Скріншот відео

Путін у Комунарці

Путін у Комунарці

Пул N3

Однак користувачі мікроблогу не оцінили показового візиту президента РФ у інфекційну лікарню й залишили під відео масу глузливих коментарів.

"Не вірю", "Ось це я розумію! Розкупили маски, розумієш", "Приїхав лікувати пацієнтів?", "Він нам не президент", "О, натягнули г*ндончик. І став лисий фюрер причепуреним х*йлом. Шкода, що двійник, звісно, – без броника та під вірус", "Дід зібрався за амфорами пірнати?", "Чому лікарям, які щодня з пацієнтами, не видають таких же?", "Який пошарпаний, вже костюм одягти не може", "У батискафі?", "Все, коронавірусу кранти", – пишуть росіяни.

"Фюрер причепурився": Путіна в захисному костюмі висміяли в мережі

"Фюрер причепурився": Путіна в захисному костюмі висміяли в мережі

"Фюрер причепурився": Путіна в захисному костюмі висміяли в мережі

"Фюрер причепурився": Путіна в захисному костюмі висміяли в мережі

"Фюрер причепурився": Путіна в захисному костюмі висміяли в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії на тлі стрімкого зростання захворюваності на коронавірус з'явилися чутки про самоізоляцію президента Володимира Путіна у Валдайській резиденції. Туди він нібито переїхав із родиною та працює віддалено.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Крым Андрей
Крым Андрей
Вот что интересно, так это то, что почти все новости про Пу, я узнаю от прыгучих гиббонов.
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Как вас жаба то давит
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семенов Александр
семенов Александр
Вуйкам не снились ни такая больница, ни такой президент, ни такие защитные костюмы,
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