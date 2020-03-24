У мережі з'явилося відео з президентом Росії Володимиром Путіним у лікарні Комунарки під Москвою, де лікують пацієнтів із коронавірусом.

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На кадрах видно, як глава країни-агресорки одягається в захисний костюм і виділений спеціально йому респіратор. Ролик опублікував на своїй сторінці у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Путін у лікарні Комунарки Скріншот відео

Путін у лікарні Комунарки Скріншот відео

Путін у Комунарці Пул N3

Однак користувачі мікроблогу не оцінили показового візиту президента РФ у інфекційну лікарню й залишили під відео масу глузливих коментарів.

"Не вірю", "Ось це я розумію! Розкупили маски, розумієш", "Приїхав лікувати пацієнтів?", "Він нам не президент", "О, натягнули г*ндончик. І став лисий фюрер причепуреним х*йлом. Шкода, що двійник, звісно, – без броника та під вірус", "Дід зібрався за амфорами пірнати?", "Чому лікарям, які щодня з пацієнтами, не видають таких же?", "Який пошарпаний, вже костюм одягти не може", "У батискафі?", "Все, коронавірусу кранти", – пишуть росіяни.

Путін в Комунарка: Костюм і респіратор для президента pic.twitter.com/QkrBA3UYwp - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) March 24, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії на тлі стрімкого зростання захворюваності на коронавірус з'явилися чутки про самоізоляцію президента Володимира Путіна у Валдайській резиденції. Туди він нібито переїхав із родиною та працює віддалено.

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