Президент Росії Володимир Путін розгнівався на губернаторів і почав стукати кулаками по столу, вимагаючи виконати заходи з підтримки громадян під час епідемії коронавірусу COVID-19.

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Фрагмент виступу глави держави в Twitter опублікував журналіст Дмитро Смирнов, назвавши цей момент найбільш емоційним (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Вони повинні бути виконані ... Прошу вас найсерйознішим чином до цього поставитися", – сказав Путін під час звернення, стукаючи при цьому кулаками по столу.

Це викликало бурхливу реакцію користувачів соцмережі, які пригадали, як черевиком по трибуні на засіданні Генеральної асамблеї ООН стукав перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов: "Страшно уявити, як він стукає ніжками", "Не вимагаю, а прошу! І зрушив бровки", "Добре, що поки ще не черевиком по трибуні, як Микита Хрущов", "Це була злостька, яростька і гневік".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський президент Володимир Путін оцінив назва села – Кіска, яке знаходиться на Алтаї (РФ).

Комічна розмова з мешканкою села сталася під час онлайн-зустрічі з учасниками загальноросійської акції взаємодопомоги лікарям і літнім людям в розпал пандемії коронавірусу.