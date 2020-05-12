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12 травня • оновлено в 21:42
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Відео грізного Путіна з кулаками потішило соцмережі: вони згадали про Хрущова в ООН

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Президент Росії Володимир Путін розгнівався на губернаторів і почав стукати кулаками по столу, вимагаючи виконати заходи з підтримки громадян під час епідемії коронавірусу COVID-19.

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Фрагмент виступу глави держави в Twitter опублікував журналіст Дмитро Смирнов, назвавши цей момент найбільш емоційним (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Добре, що не черевиком по трибуні": відео грізного Путіна з кулаками потішило соцмережі

"Вони повинні бути виконані ... Прошу вас найсерйознішим чином до цього поставитися", – сказав Путін під час звернення, стукаючи при цьому кулаками по столу.

Це викликало бурхливу реакцію користувачів соцмережі, які пригадали, як черевиком по трибуні на засіданні Генеральної асамблеї ООН стукав перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов: "Страшно уявити, як він стукає ніжками", "Не вимагаю, а прошу! І зрушив бровки", "Добре, що поки ще не черевиком по трибуні, як Микита Хрущов", "Це була злостька, яростька і гневік".

"Добре, що не черевиком по трибуні": відео грізного Путіна з кулаками потішило соцмережі
"Добре, що не черевиком по трибуні": відео грізного Путіна з кулаками потішило соцмережі
"Добре, що не черевиком по трибуні": відео грізного Путіна з кулаками потішило соцмережі
"Добре, що не черевиком по трибуні": відео грізного Путіна з кулаками потішило соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський президент Володимир Путін оцінив назва села – Кіска, яке знаходиться на Алтаї (РФ).

Комічна розмова з мешканкою села сталася під час онлайн-зустрічі з учасниками загальноросійської акції взаємодопомоги лікарям і літнім людям в розпал пандемії коронавірусу.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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