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"Віддай 18 тисяч, братан!" У російському літаку трапилася чергова НП. Відеофакт

2.4тЧитати матеріал російською

Один із пасажирів літака, що прямував рейсом Оренбург-Москва, влаштував п'яний дебош на його борту. Чоловік почав поводитися неадекватно відразу після того, як зайшов до салону.

В результаті капітан судна вирішив зняти його з лайнера. Відео з інцидентом, який трапився 11 березня, з'явилося в мережі.

У поліцію надійшло повідомлення про те, що 37-річний громадянин країни ближнього зарубіжжя заважає екіпажу літака здійснювати свою роботу та ігнорує зауваження бортпровідників, зазначено у повідомленні МВС РФ.

Працівники правоохоронних органів, що прибули на місце, встановили, що дебошир перебуває у стані алкогольного сп'яніння, і спробували вивести його з лайнера, проте чоловік почав активно чинити опір, хапати правоохоронців за одяг і нецензурно лаятися.

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Дебош у літаку

Дебош у літаку

"Я 18 тисяч за квиток заплатив! Віддай гроші, чуєш, братан! Я нікуди не піду", — кричав пасажир поліцейським.

Поліцейські змушені були застосувати силу щодо іноземця і доправити його у транспортний підрозділ.

Дебоширу негайно призначили медичний огляд, а за фактом події порушили кримінальну справу за статтею "Образа представника влади".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Баку через бомбу екстрено приземлився російський літак.

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Місце
РосіяОренбург
Тег
літак
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
отправить эту гнилую мразь посылкой домой
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