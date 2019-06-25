"Почуваюся ідіотом!" На росТБ у прямому ефірі визнали окупацію Криму. Відео

Росіянин у прямому ефірі свого національного телебачення визнав, що Крим це Україна, а РФ — окупант.

Відео із дзвінком на пряму лінію опублікували у мережі. В ефірі РосТБ обговорювали заборону росіян літати до Грузії, і у студію додзвонився Юрій із Кемеровської області.

"Був я ц Грузії. Батумі так розцвів. Туди зайшли такі готелі як Hilton і Radisson. Все цвіте і пахне, краса. Але найнеприємніше для мене те, що якийсь депутат не те сказав, і ось ухвалюють рішення не літати до Грузії. Я почуваюся ідіотом. Ось хтось накосячив, а я чомусь маю відповідати за ці депутатські витівки", — скаржився він.

Також росіянин зазначив, що після окупації Росією зіпсувався Крим.

"Я ось вважаю, що Крим це Україна, а Росія — окупант. Після того, як Крим "приєднали" до Росії, я був там. Як у "російському Криму" мені не хамили так ніде і ніколи. І нічого там не буде. Я по новому мосту їздив. Ціни як були вчетверо вищі, так і залишилися. Ось варто Росії щойно кудись залізти — всюди проблеми. Ось навіщо мене, російську людину, виваляли в грязюці", — обурювався він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі окупованого Криму забили на сполох через жахливий стан пляжів у селищі Миколаївка.

Також у Криму з'явилися нові паркани з колючим дротом на Південному березі, які обмежують місцевим жителям доступ до моря.

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