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"Почуваюся ідіотом!" На росТБ у прямому ефірі визнали окупацію Криму. Відео

4.8тЧитати матеріал російською

Росіянин у прямому ефірі свого національного телебачення визнав, що Крим це Україна, а РФ — окупант.

Відео із дзвінком на пряму лінію опублікували у мережі. В ефірі РосТБ обговорювали заборону росіян літати до Грузії, і у студію додзвонився Юрій із Кемеровської області.

"Був я ц Грузії. Батумі так розцвів. Туди зайшли такі готелі як Hilton і Radisson. Все цвіте і пахне, краса. Але найнеприємніше для мене те, що якийсь депутат не те сказав, і ось ухвалюють рішення не літати до Грузії. Я почуваюся ідіотом. Ось хтось накосячив, а я чомусь маю відповідати за ці депутатські витівки", — скаржився він.

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Також росіянин зазначив, що після окупації Росією зіпсувався Крим.

"Я ось вважаю, що Крим це Україна, а Росія — окупант. Після того, як Крим "приєднали" до Росії, я був там. Як у "російському Криму" мені не хамили так ніде і ніколи. І нічого там не буде. Я по новому мосту їздив. Ціни як були вчетверо вищі, так і залишилися. Ось варто Росії щойно кудись залізти — всюди проблеми. Ось навіщо мене, російську людину, виваляли в грязюці", — обурювався він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі окупованого Криму забили на сполох через жахливий стан пляжів у селищі Миколаївка.

Також у Криму з'явилися нові паркани з колючим дротом на Південному березі, які обмежують місцевим жителям доступ до моря.

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Тема
анексія Криму
Місце
Росія
Тег
Крим
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Украина получила государственность только в 1991 году. Кто ей передавал Крым? Где документы?
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Яворский Сергей, кто России передал Крым, где документы ?
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Юг Руси
Юг Руси
Обычный житель глубинки России: -"Аляска - это Россия!". - Обозреватель: -"Россия утверждает, что Аляска это её территория!". Занавес
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Валевич Борис
Валевич Борис
и так каждый думает ........ только молчат, бояться
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DS Sergey
DS Sergey
Валевич Борис, о ещё один русский нарисовался) есть документ подтверждающий права озвучивать мысли за всех россиян?))
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