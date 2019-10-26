"Відчуваєте себе скривдженими?" Заява Улицької про незалежність Татарстану підірвала російські ЗМІ

Нещодавня заява відомої російської письменниці Людмили Улицької, висловлена в інтерв'ю OBOZREVATEL про можливу незалежність Татарської республіки, спричинила вибух у російських ЗМІ.

Зокрема, новина передрукували всі регіональні видання, а офіційний представник казанського Кремля Лілія Галімова запросила письменницю відвідати Татарстан і особисто оцінити ситуацію.

Нагадаємо, що в інтерв'ю OBOZREVATEL, яке вийшло минулої суботу 19 жовтня, російська письменниця висловила припущення, що республіка Татарстан, яка входить до складу Російської Федерації, найближчим часом може захотіти стати незалежною. За її словами, місцеве населення відчуває себе скривдженим, там зріють якісь нові ситуації.

"Думаю, що наступного разу затремтить Казань, татари відчувають себе скривдженими і цього можна очікувати. Зовсім не хочу бути пророком і не хочу, щоб проливалася кров, але там зріють якісь нові ситуації", – сказала вона.

Людмила Улицька

Коментуючи цю заяву письменниці 24 жовтня виданню "Бізнес Online" прес-секретар глави республіки Лілія Галімова запропонувала їй приїхати в Татарію і подивитися своїми очима, як живуть татари.

"Ви житель Татарстану, ви відчуваєте такі настрої? Скривдженим себе почуваєте?", – запитала вона у журналіста.

І не чекаючи відповіді, Галімова сказала, що людям, які занадто сильно турбуються про життя татар в Татарії, можна порадити тільки одне – приїхати в республіку і особисто переконатися, що все в порядку, а не вигадувати історії.

"Якщо є такий інтерес, то вони можуть приїхати і подивитися на Татарстан, Казань зокрема", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами російського журналіста Саші Сотника, якщо президент Володимир Путін пробуде при владі ще найближчих 10-20 років, то у Росії все менше шансів залишитися в колишніх межах.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.