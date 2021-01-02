Минувший 2020-й год уходил под аккомпанемент масштабной информационной и политической борьбы России за свою вакцину Спутник-V.

Страна, не завершившая всех клинических исследований своей вакцины от коронавируса, не обладающая нужным количеством производственных мощностей, да и вообще не делавшая значимых открытий в области медицины последние полвека и имеющая наименьшее количество лауреатов Нобелевской премии в области медицины, пыталась всех убедить, что она первой создала вакцину от COVID-19 и всячески её навязывала тем странам, где присутствует либо тотальное, либо достаточно серьёзное пророссийское лобби.

Но, как показало время и даже они не всегда шли на поводу у России.

Например, после того как Турция отказалась закупать российскую вакцину до тех пор пока та не пройдёт всех этапов клинических исследований и получит сертификацию ВОЗ (при этом согласившись закупать китайскую от Sinovac Biotech, у которой всего этого нет), список "разочарований" пополнила Венгрия.

Накануне Нового года Венгрия отказалась от закупок российской вакцины от коронавируса. По крайней мере до того как та не пройдёт все исследования, а так же получит сертификацию ВОЗ и ЕС.

При этом, ещё вначале декабря было известно, что в Венгрии будет проведено испытание российской вакцины, для чего был объявлен набор от 3 до 5 тыс добровольцев, о чём заявил министр по людским ресурсам Венгрии Миклош Каслер. Но, похоже, нужного количества отчаянных суицидалов не набралось, тем более, что Венгрия ранее зарезервировала 12 млн доз британо-шведской AstraZeneca, бельгийской Janssen и американо-немецкой Pfizer-BioNTech.

В России, конечно же, тут же поспешили опровергнуть отказ Венгрии от Спутник-V. Вот только, можно ли назвать согласием на массовую вакцинацию, завоз в страну с населением 9,5 млн 6 000 доз российской вакцины, при заказе 12 млн доз вакцин других производителей? Конечно, нет, ведь это тестовая партия, для внутренних исследований и выдавать её за поставку – крайне тщедушная попытка сделать хорошую мину при плохой игре.

Кстати, даже такая, всецело – зависимая от России страна как Венесуэла, намерена начать поставки российской вакцины под конец I квартала 2021, то есть, фактически, на заключительном этапе её клинических исследований и с изучением опыта эффективности и побочных эффектов на десятках, сотнях тысячах подопытных в России, Беларуси, Аргентине…

Между тем, пока точились страсти вокруг венгерского отказа от массовой вакцинации российским суррогатом, Индия одобрила британо-шведскую вакцину AstraZeneca, которую разработали специалисты Оксфордского университета и компании AstraZeneca для экстренного применения.

Кстати, напомню, с AstraZeneca российская пропаганда так же пыталась выкрутить некрасивый финт, а именно, в начале декабря 2020 по всем новостным лентам пронеслась информационная волна, что британцы обратились к россиянам с предложением совместить возможности своих вакцин, для повышения их эффективности. При этом в каждом сообщении делался акцент на том, что российская вакцина намного эффективнее британской.

Забавно было в этой истории то, что в действительности это российская сторона обратилась к AstraZeneca ещё в ноябре, с предложением исследования совместного воздействия вакцин. При этом такое предложение вполне нормальное и даже обыденное явление в фармацевтике и представляет собой общемировую практику. Но когда россияне получили от британцев положительный ответ, то тут же обернули это словно "бриты приползли на коленях к великоросам за помощью!"

Ещё одно тщедушное зрелище… Но, вернёмся к Индии.

Дело в том, что в этой стране сейчас так же находятся в стадии экстренной сертификации вакцины от Pfizer/BioNTech и Bharat Biotech. А ведь Индия Россией так же рассматривалась, как основной плацдарм для сбыта своего препарата. Что же, опять, что-то пошло не так?

И под занавес нынешних баталий, словно раскат грома, стало сообщение о том, что вакцина Pfizer/BioNTech получила от ВОЗ разрешение на экстренное применение.

Кстати, справедливости ради стоит напомнить, что даже такая политическая марионетка России как Сербия, намедни получившая 5 тыс доз российской вакцины, зарезервировала 1,8 млн доз вакцины производства Pfizer Biotech.

Согласитесь, насколько смешно выглядит этот пропагандистский цирк. Россияне рассылают по миру партии по 5-6 тыс доз, что соответствует не объёмам вакцинации, а потребностям для клинических исследований, при этом эти же страны заказывают миллионные партии западных вакцин.

Да, ушёл 2020-й под эгидой напускной бравады россиян, а в 2021-м ситуация со Спутник-V будет не лучше – много шума из ничего и не более того.

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