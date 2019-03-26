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"Від мене нічого не залишиться!" Митрополит РПЦ пояснив потребу в елітних авто

7.1тЧитати матеріал російською

Священики повинні їздити на дорогих автомобілях, оскільки це відповідає їхньому статусу.

Таку думку висловив на своїй прес-конференції 26 березня митрополит Саратовський і Вольський Лонгін. Відповідні кадри з'явилися в Telegram-каналі MDK.

"Автомобіль для мене не розкіш, а засіб пересування. Витрати себе виправдовують: це питання не самоствердження, а виживання. Якщо я буду їздити по дорогах на простому автомобілі, то від мене нічого не залишиться", – заявив він.

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Митрополит Лонгин

Митрополит Лонгин

Скріншот з відео

Сам священик роз'їжджає на авто Toyota Camry, яке до дорогих не відносить.

"Все залежить від точки зору. Я не вважаю, що Camry є страшною розкішшю, хоча, звичайно – гарна машина представницького класу. У мене досить велика кількість поїздок по єпархії. У мене був водій, він перестав справлятися, довелося взяти другого, вони працюють по одному тижню", – поділився митрополит.

Toyota Camry

Toyota Camry

toyota-ua.com

При цьому, він зізнався, що до призначення в Саратовську єпархію, під час життя в Москві у нього була дешева машина.

Крім того, у священика РПЦ виявили також дві резиденції. Митрополит запевнив, що триповерхові будівлі на ділянках належать церкві, а йому залишилася тільки невелика "келія" – найменша з будівель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше протоієрей РПЦ Андрій Ткачов закликав вмирати замість того, щоб лікуватися, і заборонив жінкам роздягатися перед лікарями.

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Пикетов Олег
Пикетов Олег
А на жигулях или пешком ,не по сану ? " А под посредника между Богом и людьми косит ."
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