Від COVID-19 помер депутат Держдуми, ліквідатор аварії на ЧАЕС Антошкін

Мирослав Семенюк Новини Росії 12:19, 17.01.2021 Оновлено: 12:51, 17.01.2021

Депутат Держдуми РФ, Герой СРСР, ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС Микола Антошкін помер від наслідків коронавірусної хвороби.

Про те, що у 78-річного Антошкіна був COVID-19, повідомив РИА Новости глава думської фракції "Єдина Росія" Сергій Неверов. Парламентарій помер у лікарні.

Микола Антошкін народився в Башкирії 19 грудня 1942 року. У 1986 році, під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, командував авіаційним угрупованням, особисто брав участь у польотах над зруйнованим енергоблоком. За це йому надали звання Героя Радянського Союзу.

У 1988-1989 роках Антошкін був командувачем Середньоазіатського військового округу, забезпечував запуски й посадки пілотованих космічних кораблів, зокрема політ "Бурана".

У 1989-1993 роках командував ВПС Московського військового округу, а потім був командувачем фронтової авіації. У листопаді 1997 року став заступником головнокомандувача ВПС з бойової підготовки, але через рік пішов у відставку за власним бажанням.

Був депутатом Держдуми VI і VII скликань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у віці 101 року помер найстаріший академік Російської академії наук (РАН), почесний директор Інституту теоретичної фізики імені Ландау Ісаак Халатніков.

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