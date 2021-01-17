Від COVID-19 помер депутат Держдуми, ліквідатор аварії на ЧАЕС Антошкін

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Новини Росії
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Микола Антошкін

Депутат Держдуми РФ, Герой СРСР, ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС Микола Антошкін помер від наслідків коронавірусної хвороби.

Про те, що у 78-річного Антошкіна був COVID-19, повідомив РИА Новости глава думської фракції "Єдина Росія" Сергій Неверов. Парламентарій помер у лікарні.

Микола Антошкін народився в Башкирії 19 грудня 1942 року. У 1986 році, під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, командував авіаційним угрупованням, особисто брав участь у польотах над зруйнованим енергоблоком. За це йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу.

У 1988-1989 роках Антошкін був командувачем Середньоазіатського військового округу, забезпечував запуски і посадки пілотованих космічних кораблів, у тому числі політ "Бурана".

У 1989-1993 роках командував ВПС Московського військового округу, а потім був командувачем фронтовою авіацією. У листопаді 1997 року став заступником головнокомандувача ВПС з бойової підготовки, але через рік пішов у відставку за власним бажанням.

Був депутатом Держдуми VI і VII скликань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у віці 101 року помер найстаріший академік Російської академії наук (РАН), почесний директор Інституту теоретичної фізики імені Ландау Ісаак Халатніков.

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