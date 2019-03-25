"Вичавлювати маленького Сталіна": Кисельов відзначився дивною одою Путіну

Топ-пропагандист Кремля Дмитро Кисельов заявив, що президент Росії Володимир Путін сприяє "вичавлюванню маленького Сталіна" з кожного члена російського суспільства, а особливо — чиновників.

Такий безглуздий комплімент голові країни-агресора він озвучив, проаналізувавши його виступ на розширеній колегії Генпрокуратури РФ, повідомляє Lenta.ru.

Кисельов підкреслив, що Путін "просто тягне" російське суспільство з репресивним мисленням "з цього болота", але соціум і держапарат пручаються.

"Зрозуміло, що глава держави закликав суворо стежити за дотриманням закону в країні, але водночас був і значно ширший посил, звернений до прокурорів, — вичавлювати із себе Сталіна. Звичайно, Путін говорив іншими словами, але сенс був саме таким. Як Чехов закликав вичавлювати із себе по краплині раба, так Путін закликав вичавлювати із себе маленького Сталіна", — вважає скандальний ведучий.

Кисельов зазначив, що йдеться не про "великого Сталіна", який "модернізував промисловість, із чиїм ім'ям пов'язана перемога над гітлерівським фашизмом і створення ядерного щита батьківщини, за що росіяни не можуть не бути вдячні Сталіну досі". "А того маленького Сталіна, який сидить у них і до цього дня. Того, хто вважав людину пилом і просто по-садистському позбавляв людей свободи", — підкреслив він.

Дмитро Кисельов GlobalSib

Пропагандист вважає, що російське суспільство має репресивне мислення і називає його частиною вітчизняної культури, яка відтворюється в надрах держапарату. "Путін просто тягне все суспільство і всю систему з цього болота, а ми... Ні, не кожен, звичайно, але як культурна конструкція, що склалася, ми пасивно опираємося. А Путін все тягне, і просить "менше саджайте людей в неволю", а ми все саджаємо", — обурився Кисельов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, племінника російського топ-пропагандиста Дмитра Кисельова, засудженого в Німеччині за війну за "ДНР", могли заарештувати з вини його ж дядька. Рупор Кремля публічно заявив про злочин свого родича ще у 2016 році.

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