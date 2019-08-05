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"Вибухи не вщухають!" Росіяни влаштували істерику через НП під Красноярськом

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Жителі Ачинського району Краснодарського краю (Росія) забили на сполох через вибухи на території військової частини в селищі Кам'янка.

Про це пишуть "Крим.Реалії". Відзначається, що люди масово почали тікати з районного центру.

Так, жителька 5 мікрорайону Ачинська Анна Соловйова розповіла, що її сім'я вже евакуйована в селище Маслівка, яке розташоване за 22 кілометри від їхнього міста. Проте, за її словами, навіть на такій відстані все ще чутно вибухи, трясуться вікна і видно дим.

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Вибухи під Красноярськом

Вибухи під Красноярськом

"Люди евакуюються з Ачинська, всі їдуть у бік Красноярська. Вибухи відбуваються і низкою, і поспіль із різною періодичністю за часом. У місті затори", – поділилася вона.

Евакуація з Ачинська

Евакуація з Ачинська

Twitter Igor Girkin

Евакуація з Ачинська

Евакуація з Ачинська

Twitter Igor Girkin

Евакуація з Ачинська

Евакуація з Ачинська

Twitter Igor Girkin

У забороненій в Україні російській соцмережі "ВКонтакте" місцеві жителі почали бурхливо обговорювати те, що відбувається.

"Як думаєте, залишатися в квартирі чи їхати? Я живу на 3 м-кр дуже сильно віддає, що аж все трясеться, страшно, якщо чесно, дуже. Боюся, як би до нас не дійшло", "Вулиці забиті машинами. Якщо буде евакуація, то не виїхати. Каже, що з вокзалу ледве дорогу перейшла", "Терпимо, живі, ударна хвиля доходить, але вікна цілі, Кам'янці капець вже точно, вибухи не вщухають, місто панікує, хто їде, хто залишається, ми їдемо", "Дороги всі переповнені, з міста важко виїхати", – написали користувачі.

Евакуація з Ачинська

Евакуація з Ачинська

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території військової частини в Ачинському районі 5 серпня почали вибухати боєприпаси. У результаті НП постраждали мінімум 8 осіб, була оголошена евакуація.

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Місце
Росія
Теги
вибухи вибухи на складах Новини Росії
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Когда немного утихнет, еще и визитки Яроша найдут.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ну, истерика-не истерика, но хотя бы СБУ в произошедшем не обвиняют. Помнится, когда в Украине военные склады один за другим полыхать начали в преддверии ревизий, "рука Кремля" в момент отыскалась. :) Так что это ещё разоборться надо, кто более неуравновешен психически. :)
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Махов Макс
Махов Макс
Мне понравилось! Так по всей расее, надь! Феерверки, потопы, клопы, касматавты. Бгггггаааа
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