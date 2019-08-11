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Вибухи на складах у Росії: опубліковано епічні фото наслідків катастрофи

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У Росії ліквідували загоряння, яке сталося на складах боєприпасів біля красноярської села Кам'янка Ачинського району.

За словами начальника регіонального главку МНС Ігоря Лісіна, зараз на території проводяться рятувальні роботи, передає "Інтерфакс".

"Горіння ліквідовано, зараз проводяться роботи – переконуються в цілковитій безпеці", – йдеться в повідомленні.

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Після ліквідації вогню, прилегла територія буде обстежена рятувальниками. У навколишніх лісах продовжують працювати сапери, вони шукають снаряди, які могли розлетітися по окрузі після повторних вибухів.

Вибухи в Росії

Вибухи в Росії

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ачинском районі Красноярського краю РФ повністю загасили пожежу, викликаний вибухами на військових складах.

Вибухи прогриміли на території військової частини в Ачинском районі 5 серпня. В результаті НП постраждали мінімум 8 людей, була оголошена евакуація.

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