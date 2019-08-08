Вибухають ракети? У Росії нова НП на військовому полігоні

В Архангельській області (Росія) стався вибух на території військової частини. В результаті загинуло дві людини, ще шестеро постраждали.

Як пише Telegram-канал Mash, за повідомленнями очевидців, подія відбулася в населеному пункті Ненокса. Там знаходиться Державний центральний ракетний полігон ВМФ "Ненокса". Біля нього розташований ракетний полігон, який забезпечує випробування балістичних ракет для атомних підводних човнів.

Екстрені служби підтвердили перевищення радіаційного рівня у Неноксі. Датчики спрацювали в сусідньому Сєвєродвінську – на підвищені показники відгукнулася автоматизована система контролю радіаційної обстановки. Пізніше з'явилася інформація, що рівень радіації прийшов в норму.

Як передає РИА "Новости", за офіційними даними Міноборони РФ, в ході випробування рідинної реактивної рухової установки стався вибух і загоряння виробу. Ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу нібито не було. Джерела пишуть, що вибух стався на судні.

Влада Архангельської області підтвердили інцидент у військовій частині. Як пише ТАСС, за даними пресслужби губернатора регіону, борти санавіації готові вирушити на місце події.

У дуже важкому стані знаходиться п'ять осіб. Їх терміново відвезли в медпункт у Неноксі при військовій базі, де трапився вибух.

Пізніше були названі кілька можливих причин надзвичайної ситуації.

Карта місця, де стався вибух Readovka

По сообщениям очевидцев, происшествие случилось в населенном пункте Нёнокса. Около него находится ракетный полигон, на котором проходят испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок. #архангельск #РусскаяВесна #RusNexthttps://t.co/4JjQ8H4ljP pic.twitter.com/rDqQoMnpdH — RusNext РусскаяВесна (@rusnextru) August 8, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на території військової частини в Ачинському районі Красноярського краю (РФ) 5 серпня почали вибухати боєприпаси. В результаті НП постраждали щонайменше вісім осіб, було оголошено евакуацію.

У мережі росіяни влаштували паніку через масову евакуацію з Ачинська.

Російську владу присоромили за вибухи боєприпасів на військових складах у Красноярському краї, що нагадали очевидцям атомну катастрофу.

Заступник міністра оборони РФ генерал армії Дмитро Булгаков заявив, що причиною пожежі на складі боєприпасів у Ачинському районі Красноярського краю (Росія) міг стати людський фактор.

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