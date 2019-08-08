Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Вибухають ракети? У Росії нова НП на військовому полігоні

12.4т Читати матеріал російською

В Архангельській області (Росія) стався вибух на території військової частини. В результаті загинуло дві людини, ще шестеро постраждали.

Як пише Telegram-канал Mash, за повідомленнями очевидців, подія відбулася в населеному пункті Ненокса. Там знаходиться Державний центральний ракетний полігон ВМФ "Ненокса". Біля нього розташований ракетний полігон, який забезпечує випробування балістичних ракет для атомних підводних човнів.

Екстрені служби підтвердили перевищення радіаційного рівня у Неноксі. Датчики спрацювали в сусідньому Сєвєродвінську – на підвищені показники відгукнулася автоматизована система контролю радіаційної обстановки. Пізніше з'явилася інформація, що рівень радіації прийшов в норму.

Як передає РИА "Новости", за офіційними даними Міноборони РФ, в ході випробування рідинної реактивної рухової установки стався вибух і загоряння виробу. Ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу нібито не було. Джерела пишуть, що вибух стався на судні.

Вибухають ракети? У Росії нова НП на військовому полігоні
Новини
Вибухи в Ачинську: у Росії розлютилися через брехню КремльТБ про НП

Влада Архангельської області підтвердили інцидент у військовій частині. Як пише ТАСС, за даними пресслужби губернатора регіону, борти санавіації готові вирушити на місце події.

У дуже важкому стані знаходиться п'ять осіб. Їх терміново відвезли в медпункт у Неноксі при військовій базі, де трапився вибух.

Пізніше були названі кілька можливих причин надзвичайної ситуації.

Вибухають ракети? У Росії нова НП на військовому полігоні
Карта місця, де стався вибух

Карта місця, де стався вибух

Readovka

Вибухають ракети? У Росії нова НП на військовому полігоні

Вибухають ракети? У Росії нова НП на військовому полігоні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • на території військової частини в Ачинському районі Красноярського краю (РФ) 5 серпня почали вибухати боєприпаси. В результаті НП постраждали щонайменше вісім осіб, було оголошено евакуацію.

  • У мережі росіяни влаштували паніку через масову евакуацію з Ачинська.

  • Російську владу присоромили за вибухи боєприпасів на військових складах у Красноярському краї, що нагадали очевидцям атомну катастрофу.

  • Заступник міністра оборони РФ генерал армії Дмитро Булгаков заявив, що причиною пожежі на складі боєприпасів у Ачинському районі Красноярського краю (Росія) міг стати людський фактор.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Вибух на полігоні під Архангельском
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
3
15
Смішно
22
Цікаво
14
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россия это Зона-Концлагерь!! запасаюсь попкорном ))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Радаев Александр
Радаев Александр
СоюзМультФильм провел очередное испытание своей супер пупер сверхзвуковой ракеты
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Махов Макс
Махов Макс
Сабалезнуем канешна! Хор Александрова, играй тушш! Бгггггаааа
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...