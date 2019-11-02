Вибух на танкері в Находці: з'явилися нові деталі і список загиблих

Вибух газоповітряної суміші на танкері "Залив Америка" в затоці Находка Приморського краю РФ вранці 2 листопада трапився через порушення техніки безпеки.

Про це повідомили в пресслужбі Далекосхідного слідчого управління на транспорті СКР, пише Life. Також стали відомі особи трьох моряків, які загинули в результаті НП.

Зазначається, що зараз правоохоронці допитують свідків та очевидців аварії на судні. Слідчі ж оглядають місце події, для проведення ряду судових експертиз вилучається технічна документація, а також ведуться інші слідчі дії.

Вибух на танкері "Залив Америка" в Росії Скріншот з відео

Тим часом в ЗМІ опублікували список загиблих під час вибуху на танкері "Залив Америка" в Находці:

М. Гергель — старший помічник капітана;

А. Дурягіна — матрос;

Б. Хоботаев — матрос.

В результаті НП загинуло три моряка Скріншот з відео

Повідомляється, що на судні вже провели газаналіз, за допомогою двох буксирів його готують до переходу на 79-й причал. Для відбуксирування танкера очікуються вибухотехніки.

Додамо також: в компанії "Наяда", яка володіє судном, запевнили, що в момент інциденту на судні не було вантажу і воно було захищене від залишків нафтопродуктів.

Як писав OBOZREVATEL, вранці 2 листопада в затоці Находка Приморського краю РФ стався хлопок на танкері "Залив Америка", що слідував під російським прапором. На його борту вибухнув газ. В результаті загинуло двоє моряків, ще одна людина зникла безвісти. Відзначається, що судно знаходилося в рейді біля мису Астаф'єва. На його борту було 12 членів екіпажу.

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