МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

Вибух будинку в Шахтах: стало відомо про нових жертв

607Читати матеріал російською

Кількість жертв потужного вибуху газу в житловому будинку в російському місті Шахти збільшилася до чотирьох.

Мертвими були знайдені під завалами багатоповерхівки чоловік і жінка 1972 року народження. Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Виявлено тіла ще двох загиблих, всі вони проживали в квартирі №58. Це чоловік і жінка. Залишається невідомою доля ще однієї людини", – розповів начальник Головного управління МНС Росії у Ростовській області В'ячеслав Бутко.

Новини
Вибух будинку у Шахтах: опубліковані страшні фото руйнувань
Вибух будинку в Шахтах: стало відомо про нових жертв

interfax.ru

Вибух будинку в Шахтах: стало відомо про нових жертв

interfax.ru

Відзначається, що дівчина, яку продовжують шукати рятувальники, є дочкою загиблих.

"Ми провели розбір завалів у 58-й квартирі. Ми розуміємо, що повністю зачистили всі приміщення, крім однієї кімнати. Всі зусилля на пошуково-рятувальні роботи саме у цій кімнаті", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Теги
Новини Росіївибух будинку
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги