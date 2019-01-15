Вибух будинку в Шахтах: стало відомо про нових жертв

Кількість жертв потужного вибуху газу в житловому будинку в російському місті Шахти збільшилася до чотирьох.

Мертвими були знайдені під завалами багатоповерхівки чоловік і жінка 1972 року народження. Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Виявлено тіла ще двох загиблих, всі вони проживали в квартирі №58. Це чоловік і жінка. Залишається невідомою доля ще однієї людини", – розповів начальник Головного управління МНС Росії у Ростовській області В'ячеслав Бутко.

interfax.ru

interfax.ru

Відзначається, що дівчина, яку продовжують шукати рятувальники, є дочкою загиблих.

"Ми провели розбір завалів у 58-й квартирі. Ми розуміємо, що повністю зачистили всі приміщення, крім однієї кімнати. Всі зусилля на пошуково-рятувальні роботи саме у цій кімнаті", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 січня зранку в місті Шахти (Ростовська область Росії) вибухнув побутовий газ у дев'ятиповерховому житловому будинку.

У мережі опублікували фото загиблої жінки – Вікторії Ларикової, її сім'я вижила. Саме в їх квартирі стався вибух.

Згодом з'явилася інформація про ще одну жертву – зранку 15 січня під завалами знайшли мертвою жінку.

Причиною НП могли бути порушення при експлуатації газового обладнання. Відзначається, що за даними МНС РФ, існує загроза подальшого обвалення будинку. На території введений режим НС.

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