Вибух будинку у Шахтах: опубліковані страшні фото руйнувань

Слідчий комітет Російської Федерації опублікував нові фотографії зруйнованого вибухом газу будинку у Шахатах.

Судячи зі знімків, знищені квартири на 7, 8 і 9 поверсі, вибухом пошкоджені вікна в сусідньому під'їзді.

Зазначається, що діагностичний комплекс "Стріла-П" розпочав свою діяльність на місці НП. Рятувальники також зміцнили несучі конструкції і міжповерхові перекриття сходових маршів, щоб не допустити подальшого обвалення.

Зруйнований будинок у Шахтах слідком РФ

Зруйнований будинок у Шахтах слідком РФ

Зруйнований будинок у Шахтах слідком РФ

Зруйнований будинок у Шахтах слідком РФ

Зруйнований будинок у Шахтах слідком РФ

Зруйнований будинок у Шахтах слідком РФ

Зруйнований будинок у Шахтах слідком РФ

Зруйнований будинок у Шахтах слідком РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше рятувальники оголосили режим НС через загрозу обвалення пошкодженого вибухом газу будинку.

В результаті НП постраждали щонайменше 7 осіб. Загинула жінка — Вікторія Ларикова 1987 року народження. Під завалами залишаються четверо мешканців. Всього евакуйовано 140 осіб.

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