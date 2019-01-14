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Вибух будинку у Шахтах: опубліковані страшні фото руйнувань

1.5тЧитати матеріал російською

Слідчий комітет Російської Федерації опублікував нові фотографії зруйнованого вибухом газу будинку у Шахатах.

Судячи зі знімків, знищені квартири на 7, 8 і 9 поверсі, вибухом пошкоджені вікна в сусідньому під'їзді.

Зазначається, що діагностичний комплекс "Стріла-П" розпочав свою діяльність на місці НП. Рятувальники також зміцнили несучі конструкції і міжповерхові перекриття сходових маршів, щоб не допустити подальшого обвалення.

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Зруйнований будинок у Шахтах

Зруйнований будинок у Шахтах

слідком РФ

Зруйнований будинок у Шахтах

Зруйнований будинок у Шахтах

слідком РФ

Зруйнований будинок у Шахтах

Зруйнований будинок у Шахтах

слідком РФ

Зруйнований будинок у Шахтах

Зруйнований будинок у Шахтах

слідком РФ

Зруйнований будинок у Шахтах

Зруйнований будинок у Шахтах

слідком РФ

Зруйнований будинок у Шахтах

Зруйнований будинок у Шахтах

слідком РФ

Зруйнований будинок у Шахтах

Зруйнований будинок у Шахтах

слідком РФ

Зруйнований будинок у Шахтах

Зруйнований будинок у Шахтах

слідком РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше рятувальники оголосили режим НС через загрозу обвалення пошкодженого вибухом газу будинку.

В результаті НП постраждали щонайменше 7 осіб. Загинула жінкаВікторія Ларикова 1987 року народження. Під завалами залишаються четверо мешканців. Всього евакуйовано 140 осіб.

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Росія
Теги
вибух будинкувибухНовини Росії
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Херасе ватный пердак рванул!!!! Томос?!)
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