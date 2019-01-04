Вибух будинку в Магнітогорську: оприлюднені імена 39 загиблих. Фото жертв

Адміністрація російського Магнітогорська опублікувала список 39 загиблих у результаті обвалення під'їзду житлового будинку 31 грудня.

У четвер, 3 січня, були завершені пошуки тих, котрі вижили під завалами. Серед загиблих — 6 дітей.

1. Анашкевич Володимир Михайлович

2. Анашкевич Ніна Іванівна

3. Анісімова Ольга Микитівна

Ольга Анісімова 24.ru

4. Антілья Віктор Дмитрович

5. Антілова Уляна Вікторівна

6. Антілова Тетяна Іванівна

7. Антропова Клавдія Миколаївна

8. Баталова Ольга Яківна

9. Веряскин Ксенія Валеріївна

10. Веряскин Тамара Вікторівна

11. Воронцов Віктор Володимирович

12. Дружкіна Раїса Василівна

13. Ігнатьєв Олександр Вікторович

14. Ігнатьєва Марина Василівна

15. Ісоєва Раджабмо Рачабалієвна

16. Крамаренко Анастасія Володимирівна

17. Крамаренко Ігор Анатолійович

18. Крамаренко Мілана Ігорівна

Анастасія, Ігор, Мілана Крамаренки ВКонтакте Анастасії Крамаренко

19. Кремлев Андрій Геннадійович

20. Кремлев Денис Андрійович

Кремлев Денис ВКонтакте Дениса Кремлева

21. Кремлев Дмитро Андрійович

Кремлев Дмитро ВКонтакте Дмитра Кремлева

22. Кремлева Олена Олександрівна

Кремлева Олена ВКонтакте Олени Кремлева

23. Кутепов Сергій Володимирович

24. Кизимбаєва Тетяна Григорівна

25. Лепкова Марія Іванівна

26. Овчиннікова Галина Юхимівна

27. Плюхін Світлана Василівна

28. Сагадат Ільмир Іштімерович

29. Синебрюхов Андрій Андрійович

Сім'я Сінебрюхових. Діти залишилися сиротами ВКонтакте Андрія Синебрюхова

30. Скворцова Ольга Олегівна

Ольга Скворцова і Сергій Кутепов Mash

31. Снєтков Михайло Геннадійович

32. Тінібаєв Данило Ігорович

33. Тінібаєва Неля Миколаївна

34. Багністо Тетяна Кузьмівна

35. Ульфат Ахмат Мухаматшуевич

36. Ульфат Мухамад Мухаматшуевич

37. Ульфатова Фотіма Мухаматшуевна

38. Цупіна Таїсія Іванівна

39. Шубіна Марія Володимирівна

Із напівзруйнованих квартир 7 під'їзду багатоповерхівки у перші години після трагедії було врятовано 18 людей. Ще 6 осіб, у тому числі 2 дітей врятували під час подальшої операції уже безпосередньо під час розбирання завалів. Усі постраждалі були доставлені в медичні установи. Один із врятованих дітей, 10-місячний малюк доставлений у Москву, в НДІ дитячої хірургії та травматології, за його життя борються лікарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У російському Магнітогорську в ніч на 31 грудня прогримів потужний вибух;

Офіційна причина — вибух побутового газу, цей момент потрапив на відео;

Згодом з'явилися кадри обвалення під'їзду;

Три під'їзди в будинку вирішили розібрати: це 5, 6 і 8 — сусідні з повністю знищеним 7. Під'їзди із 1 по 4 і з 9 по 12 визнали безпечними для проживання.

Пізніше в тому ж місті вибухнула і загорілася маршрутка. Загинули троє.

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