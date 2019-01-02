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Вибух будинку в Магнітогорську: кількість жертв збільшилася до 21

14.8тЧитати матеріал російською

Російські рятувальники витягли 21 тіло під час розбирання завалів житлового будинку в Магнітогорську.

Про це повідомив телеграм-канал "Говорить Москва" з посиланням на оперативний штаб регіонального МНС за даними на 13:45 за київським часом. Раніше йшлося про дев'ятьох загиблих. Доля 19 осіб, серед яких п'ятеро дітей, невідома.

Вранці 2 січня під завалами знайшли тіло трирічної дівчинки.

Раніше роботи із розбирання знову призупинялися через небезпеку обвалу будинку. Фахівці через загрозу не можуть дістатися до епіцентру завалів. Три під'їзди у будинку вирішили розібрати: це 5, 6 і 8 — сусідні з повністю знищеним 7. Під'їзди з 1 по 4 і з 9 по 12 визнали безпечними для проживання.

Нагадаємо, що за даними станом на 06:00 (за київським часом. — Ред.) від моменту початку пошуково-рятувальної операції з-під завалів витягнули 17 осіб, із них 11 осіб загинули (в тому числі 1 дитина), 6 — врятовані (у тому числі 2 дитини).

"Усі постраждалі були доставлені в медичні установи. Один із врятованих дітей, 10-місячний малюк доставлений у Москву, в НДІ дитячої хірургії та травматології. Проводиться робота із встановлення місця перебування ще 30 осіб", — йдеться у повідомленні МНС РФ.

Магнітогорськ

Магнітогорськ

Новини
Усе ж теракт? Спливло ще одне відео з місця вибуху маршрутки в Магнітогорську

Губернатор Челябінської області Борис Дубровський заявив, що буде щодня проводити особистий прийом громадян у зв'язку з обваленням частини будинку в Магнітогорську.

2 січня оголошено днем жалоби в Челябінській області. У місті ж скасовані розважальні заходи.

Магнітогорськ

Магнітогорськ

МНС РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 січня з-під завалів дістали живу дитину. 10-місячний малюк пролежав там більше доби. Крім того, 2 січня з-під завалів дістали живого папужку.

Папуга вижив

Папуга вижив

Прес-служба мерії Магнітогорська

Нагадаємо, що вибух в Магнітогорську прогримів у ніч на 31 грудня. У результаті НП звалився увесь під'їзд багатоповерхового будинку. Офіційна причина — вибух побутового газу.

Пізніше в тому ж місті вибухнула і загорілася маршрутка. Загинули троє.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
РосіяМагнітогорськ
Теги
Новини Росіївибухитеракт
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Ильенко Александр, не пахнет. Уже понюхали.
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
"Бытовой газ" говорите....а гексогеном он не пахнет? Фюреру очень нужно .
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Файбер Моня
Файбер Моня
Пусть постигнет Божья кара вонючих бандеровских гнид, радующихся людскому горю!
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минин евген
минин евген
Файбер Моня, кацапьё дохнет, кара постигла
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Файбер Моня, взаимно
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