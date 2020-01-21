Вибори без вибору: як Путін готується правити Росією вічно

Президент Росії Володимир Путін спішно і в турборежимі почав операцію "наступник". Після резонансної відставки прем'єр-міністра Дмитра Медведєва і призначення главою уряду податківця Михайла Мішустіна, він зайнявся Конституцією РФ.

Побіжний аналіз пропозицій глави Кремля показує – влада в 2024 році зміниться лише формально, а реально керувати процесами продовжить незмінний лідер країни-агресора.

Як Путін обводить росіян навколо пальця і продовжить своє правління до самої смерті – розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

У Росії йде підготовка до формальної зміни влади. Путін почав кампанію із висунення "наступника";

Публічно опублікована частина його змін до Конституції. Вони багато в чому стосуються збереження влади нинішнього глави Кремля після 2024 року;

Експерти прямо говорять – президент налаштований стати таким собі неофіційним лідером країни до кінця життя. Формально ж він отримає якусь посаду у вертикалі влади, але зможе прямо впливати на силовиків, зовнішню і внутрішню політику.

Що запропонував Путін

Володимир Путін виступив із 16 щорічним посланням до Федеральних зборів. У 2020 році виступ глави держави-агресора вперше транслювали на вулицях (на найбільших медіафасадах російської столиці), в метро і навіть по радіо в таксі. Тобто бажання рознести основні тези у Кремля було просто колосальним.

Виступ транслювали всюди

Багатьом цей виступ запам'яталася практично миттєвою відставкою прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, а також не менш швидкою заміною – Путін запропонував на посаду главу Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна. Але і це ще не все. Під час звернення з посланням глава Кремля анонсував масштабні зміни в Конституцію.

Багато експертів і політологів уже заявляють – це пряма спроба зберегти владу Путіна після 2024 року. 20 січня, через 5 днів після виступу, президент вніс одразу кілька важливих змін.

Ось усе найголовніше:

Обмеження кількості президентських термінів – не більш як 2-х;

Заборонено обиратися в президенти особам, які коли-небудь мали громадянство іншої держави або посвідку на проживання в іншій країні, або постійно проживають на території Росії менше 25 років поспіль.

Чиновникам заборонено мати посвідку на проживання в інших країнах;

Держдумі пропонується дати право затверджувати прем'єр-міністра, віцепрем'єрів і міністрів, а Раді Федерації – погоджувати кандидатури керівників силових органів і прокурорів і знімати з посади за поданням президента суддів;

Внесено норму, що встановлює мінімальний розмір оплати праці на рівні не нижче величини прожиткового мінімуму працездатного населення по Росії, а також гарантії обов'язкової індексації пенсій, соціальних виплат.

За всіма цими нормами буде проведено всеросійський референдум. Але це аж ніяк не всі можливі зміни. Найближчим часом почне роботу певна експертна група, до речі, в неї увійшли і дуже скандальні особистості.

Путін і Медведєв. За годину до відставки прем'єр-міністра

У список із 75 осіб увійшли скандальний українофоб, який воював проти України на Донбасі Захар Прилєпін, отаман Всеросійського козачого товариства Микола Долуда, Російський режисер, директор концерну "Мосфільм" Карен Шахназаров, що підтримує путінську окупаційну політику.

Саме ці люди будуть легітимізувати й інші пропозиції Путіна, які він висловив під час послання Федеральним зборам: перетворити Державну раду в Конституційний орган; змінити процедуру призначення силовиків (зараз їх призначає президент, а Путін пропонує це робити за згодою Ради Федерації); передача частини президентських повноважень парламенту.

Чому це шлях до узурпації?

Цікаво, що в березні 2018 року в інтерв'ю американському телеканалу NBC він розповів, що ніколи не порушував Конституцію РФ, ніколи не міняв її і надалі не має наміру вносити до неї зміни. Через два роки ситуація змінилася. Багато експертів упевнені, що Путін почав програму транзиту влади.

"Це дійсно масштабні правки тексту за всю історію РФ. Але не плутайте конституційну реформу і демократизацію – це занадто різні речі в цьому контексті. Операція "транзит" починається", – вважає юрист Олександр Марусяк.

"З'ясувалося, що Прилєпін і клоуни повинні були працювати над поправками рівно одне засідання. І воно вже відбулося. Законопроєкт уже в Думі. Зараз його проголосують. А далі адже можна і не проводити "телефонного опитування" населення, а спочатку розпустити Думу і перейти до дострокових виборів. А вже потім проводити це "телефонне опитування", – припустив політолог Олександр Морозов.

Володимир Путін не хоче розлучатися з такою владою

Російський політолог Леонід Радзіховський вважає, що головна мета змін – посилення якогось нового органу, який отримає владу в Росії після закінчення роботи нинішнього президента.

"Сенс цих "поправок" очевидний – перенесення реальної влади від президента до Держради. При цьому голова Держради обиратиметься Держдумою. Тільки так Путін зможе здійснити свій диявольський план: пішовши з поста президента зберегти вічну і довічну владу", – говорить OBOZREVATEL Радзіховський.

Поки рейтинг, довіра й особистий авторитет Путіна високий, глава Кремля хоче продавити і закріпити Конституційну реформу. Її завдання – максимально послабити наступного президента Росії. Зробити його ручним і неофіційно підконтрольним як Держраді, так і Державній Думі.

При такому розкладі нинішній лідер керуватиме країною і відповідатиме за всі аспекти політики. Логічно припустити, що зовнішня політика РФ щодо України не особливо зміниться. Питання Донбасу і далі буде під особистим контролем Путіна, а трагедія з анексією Криму не зрушиться з мертвої точки.

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