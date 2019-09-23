Вибили п'ять зубів і зламали ніс: у Росії охоронці ТРЦ жорстоко побили покупця

У Санкт-Петербурзі (Росія) в одному з торговельних центрів охоронці побили двох покупців через те, що один із них не заплатив за бейсболку.

Як повідомляє "Комсомольская правда", конфлікт трапився ввечері 22 вересня у ТРЦ "Галерея" на Ліговському проспекті (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

За твердженнями очевидців, чоловіки придбали кілька речей у магазині, але під час примірки на голові одного з них залишилася бейсболка, і вона в чеку не фігурувала. Покупці вже відійшли від магазину, коли на них зі спини налетіли охоронці і без зайвих слів почали бити.

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Як стверджує потерпілий, крадіжки не було, вони нібито заплатили за покупку і вийшли з магазину. Втім, охоронці на них відразу ж накинулися. У постраждалого зламана у двох місцях щелепа, зламаний ніс, струс мозку, пошкоджений вушний прохід, вибиті п'ять зубів.

Постраждалого доправили в лікарню, після надання допомоги його відпустили. Його знайомий у цей час виправдовувався у відділенні поліції, де опинилися і працівники ЧОП. Чи вилилося побиття у кримінальну справу – залишається невідомим.

У Пітері охоронці ТРЦ побили покупців Соцмережі

У Пітері охоронці ТРЦ побили покупців Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, у Красноярську у школі №16 (Росія) учитель фізкультури під час уроку вдарив першокласника по голові, а потім дозволив іншим дітям побити його.

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