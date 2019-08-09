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"Ви ще наплачетеся!" Спливла таємна розмова з Путіним: у мережі скандал

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Російський політтехнолог Ігор Малашенко, якого знайшли в лютому мертвим в Іспанії, перед обранням Володимира Путіна президентом Росії попередив оточення його попередника Бориса Єльцина про небезпеку.

Відповідною історією поділився російський журналіст і ведучий Євген Кисельов у програмі "З чого починався Путін" для "Радіо Свобода".

Так, за його словами, Путін вдало пройшов "кастинг, сподобавшись раднику Єльцина Валентину Юмашеву, а також його дружині – дочці Єльцина Тетяні Дьяченко. Однак вони все ж вирішили запитати думку Малашенка.

"На дачі у Петра Авена була вечеря, під час якої Малашенко години дві чи три спілкувався з Путіним, а потім сказав Валентину Борисовичу: "Валю, ти помиляєшся. Це людина абсолютно порожня, це людина, яка до мозку кісток кадебешник, ви з ним ще наплачетеся. Мені ваше рішення не подобається", – поділився Кисельов.

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Путін і Малашенко

Путін і Малашенко

При цьому, журналіст запевнив, що конфлікт із Путіним коштував Малашенку розриву відносин з подружжям Юмашевих, який вилився в протистояння між "НТВ" і Кремлем.

На одкровення Кисельова, яким поділилася в Facebook журналістка Марія Снігова, відреагував сам Юмашев. "Це повна брехня. Ніколи такої розмови з Ігорем Малашенком не було", – запевнив він.

Юмашеву відповіла вдова Малашенка Божена Ринська. "Валю, вибач мене заради Бога, я дуже тебе поважаю, ти був гарним другом Ігорю, але мені Ігор особисто говорив, що він таке сказав. Звучало це так: "Я йому сказав, що Путінтиповий КДБшник, клейма ніде ставити, ми його підтримувати не будемо". Ігор взагалі казкарем не був", – розповіла вона.

Однак за словами Ринської, Юмашев не був у курсі, тому що Малашенко розкрив сутність Путіна в розмові не з ним, а з банкіром Авеном. Колишній радник Єльцина в свою чергу відхрестився від слів Ринської і закінчив дискусію, наполягаючи, що на той час уже не спілкувався з Малашенком.

"Ви ще наплачетеся!" Спливла таємна розмова з Путіним: у мережі скандал
"Ви ще наплачетеся!" Спливла таємна розмова з Путіним: у мережі скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Малашенко описував Путіна як людину, зациклену на контролі.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Карпов Стас
Карпов Стас
Скандал не в России. В России поддерживают переговоры Зеленского с Путиным.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
ПриЕльцине "лучше" было,...однозначно!!!
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Карпов Стас
Карпов Стас
Семёнов Александр, сарказм? Поддерживаю
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Карпов Стас
Карпов Стас
Есть факты. Сравните. Что в России сейчас после 20 лет правления Путина, и в Украине за тот же срок
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Mega Death
Mega Death
Карпов Стас, Что говорить?))) Украина это такая единственная страна в мире, где ее рукожёпое население не смогло за 28 лет увеличить свой ВВП))
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