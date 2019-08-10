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"Ви ох*їли?" На мітингу в Москві трапився інцидент через український прапор

16т Читати матеріал російською

У Москві на акції протесту через відмову в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму був помічений український прапор.

Так, фото і відео виклали в мережі місцеві ЗМІ (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця). В один момент на проспекті Сахарова з'явився один із учасників протесту з прапором України в руках.

Оточуючі тут же почали обзивати його "провокатором" і зажадали прибрати прапор або піти.

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Чоловік відмовився і заявив: "Це прапор моєї країни, ви ох*їли, я нею пишаюся, пишаюся Майданом!".

На мітингу в Москві помітили прапор України

На мітингу в Москві помітили прапор України

Відео: RT

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 10 серпня, в Москві проходить мітинг через відмову в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Мітинг під гаслом "Повернемо собі право на вибори" розпочався о 14:00 на проспекті академіка Сахарова. Захід триватиме до 16:00.

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Тема
Протести у Росії
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Я желто-голубой губкой посуду дома мою. Абсолютно без умысла. Так совпало))) И знаете как классно эта тряпка желто голубая оттирает..... Впитала, наверное, основные идеи майдана)))
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Шапиро Женька, Ну куда уж нам до вас))) Когда в Польше у каждого посудомойка))) С хорошей грудью и тазом и преимущественно украинка))) Мы на такие высоты не претендуем.... Слава богу...
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Чистяков Шурик:"Я желто-голубой губкой посуду дома мою." А пошли бы из Ольгино на нормальную работу, так смогли бы и на посудомоечную машину собрать.
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Карпов Стас
Карпов Стас
Его же попросили убрать флаг или уйти с ним, а он возражает и на митинге в Москве по поводу выборов в Москве же кричит про любовь к Украине и Майдану! При чем здесь Украина и их Майдан?!! Провокатор!!!
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Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
Ти бачиш, як плющить цапомордих! Дрібниця, а приємно.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Соломонович Самсон, Шёл бы ты дружок со своим наречием на... На Лёмберг. Там поляки укрофашистов люто ненавидят.
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