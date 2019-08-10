"Ви ох*їли?" На мітингу в Москві трапився інцидент через український прапор

У Москві на акції протесту через відмову в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму був помічений український прапор.

Так, фото і відео виклали в мережі місцеві ЗМІ (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця). В один момент на проспекті Сахарова з'явився один із учасників протесту з прапором України в руках.

Оточуючі тут же почали обзивати його "провокатором" і зажадали прибрати прапор або піти.

Чоловік відмовився і заявив: "Це прапор моєї країни, ви ох*їли, я нею пишаюся, пишаюся Майданом!".

На мітингу в Москві помітили прапор України

Відео: RT

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 10 серпня, в Москві проходить мітинг через відмову в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Мітинг під гаслом "Повернемо собі право на вибори" розпочався о 14:00 на проспекті академіка Сахарова. Захід триватиме до 16:00.

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