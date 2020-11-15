"Ви мене боїтеся?" Путін пожартував над військовими, обговорюючи ядерну зброю
Президент Росії Володимир Путін на нараді з чиновниками з Міноборони РФ, обговорюючи питання ядерної зброї, пожартував щодо великої дистанції, на якій його відсадити від інших учасників зустрічі.
Відзначається, що через пандемію коронавірусу (COVID-19) в Кремлі прийняті жорсткі санітарні заходи, тому крісло Путіна розмістили на відстані від інших присутніх. Відео потрапило в ефір телеканалу "Росія 1".
"Подалі відселити? Ви мене боїтеся або мене від вас бережуть?" – пожартував Путін перед початком наради.
На що главі Кремля відповів міністр оборони Сергій Шойгу: "Володимир Володимирович, ми вас боїмося".
Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку пандемії коронавірусу (COVID-19) президент Росії Володимир Путін перейшов на більш безпечний режим роботи через загрозу зараження.