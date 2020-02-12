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12 лютого • оновлено в 20:58
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"Вези, мр*зь!" У Москві дівчина напала на водія таксі: відео та фото істерички

1.4т
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У Москві неадекватна пасажирка влаштувала істерику в таксі. Дівчина била й ображала водія.

Судячи з усього, водій зупинив машину через поведінку пасажирки, тому вона розлютилася. Чоловікові вдалося записати конфлікт на відео, пише Рен ТВ (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Мр*зь, я сказала вези! Мене люди чекають! Тільки спробуй не відвезти – тебе знайдуть, мр*зь!" – кричала дівчина, стверджуючи, що спізнюється на важливу зустріч.

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У Москві дівчина напала на водія таксі

У Москві дівчина напала на водія таксі

Скріншот з відео

У мережі активно обговорюють відеозапис. За попередньою інформацією, учасницею скандалу стала московська фітнес-тренерка Яна Д. Дівчина брала участь у конкурсах для моделей, зокрема "Краса Росії".

У Москві дівчина напала на водія таксі

У Москві дівчина напала на водія таксі

Рен ТВ

У Москві дівчина напала на водія таксі

У Москві дівчина напала на водія таксі

Рен ТВ

У Москві дівчина напала на водія таксі

У Москві дівчина напала на водія таксі

Рен ТВ

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Росія Москва
Тег
таксі
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