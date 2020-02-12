"Вези, мр*зь!" У Москві дівчина напала на водія таксі: відео та фото істерички

У Москві неадекватна пасажирка влаштувала істерику в таксі. Дівчина била й ображала водія.

Судячи з усього, водій зупинив машину через поведінку пасажирки, тому вона розлютилася. Чоловікові вдалося записати конфлікт на відео, пише Рен ТВ (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Мр*зь, я сказала вези! Мене люди чекають! Тільки спробуй не відвезти – тебе знайдуть, мр*зь!" – кричала дівчина, стверджуючи, що спізнюється на важливу зустріч.

У Москві дівчина напала на водія таксі Скріншот з відео

У мережі активно обговорюють відеозапис. За попередньою інформацією, учасницею скандалу стала московська фітнес-тренерка Яна Д. Дівчина брала участь у конкурсах для моделей, зокрема "Краса Росії".

У Москві дівчина напала на водія таксі Рен ТВ

У Москві дівчина напала на водія таксі Рен ТВ

У Москві дівчина напала на водія таксі Рен ТВ

Як писав OBOZREVATEL раніше, скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала фанатам серію нових фото, на яких зображена оголеною.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.