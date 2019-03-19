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"Весь секрет у березі": експерти наблизилися до розгадки таємниці перевалу Дятлова

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Експерти разом із журналістами виявили на перевалі Дятлова, де в 1959 році загинули дев'ять туристів, 70-річну березу, яка повинна пролити світло на те, що сталося.

Про це розповів головний редактор Радіо "КП" і учасник експедиції, яка вирушила на місце трагедії, Андрій Горбунов. "Ми знайшли березу, якій 70 років, у 1959 році вона точно тут росла. Зробили спил — найближчим часом віддамо його фахівцям у Москві, щоб вони визначили, чи був перевищений фон радіації. На річних кільцях стовбура це повинно було позначитися", – пояснив він.

За його словами, ходять чутки, що тут випробовували ядерну зброю, і туристи потрапили під перехресний вогонь.

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Перевал Дятлова

Перевал Дятлова

Архівне фото

Справа в тому, що на тілах деяких загиблих була виявлена радіація. Саме дерева можуть допомогти встановити, чи є це правдою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку експертів, дивний характер травм дятловців може говорити про те, що за добу до їх смерті там могла статися масова запекла бійка.

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Росія
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